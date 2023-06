Kvůli nové lásce přijela do bolestivé Barcelony? Shakira motá hlavu Hamiltonovi!

Zpátky na místě, kde zažívala obrovskou bolest! Barcelona byla pro Shakiru (46) několik let domovem, ale poté, co se provalila nevěra jejího bývalého partnera Gerarda Piquého (36) se zpěvačka rozhodla Katalánskou metropoli spolu se syny opustit. Teď se ale vrátila zpátky a pořádně tím přiživila informace o novém vztahu. Dorazila totiž ve stejnou chvíli, kdy se ve Španělsku konal závod Formule 1, které se účastnil Lewis Hamilton, s nímž je zpěvačka už několik týdnů spojována. A slavná Kolumbíjka dokonce dorazila přímo na okruh!

Když je zamilovaná, pro svou lásku by se rozdala! Gerard Piqué by mohl o tom, jak se Shakira dokáže obětovat, velmi dlouze vyprávět. Podpora na fotbalových kláních, stěhování přes půl světa... To všechno mu ale bylo málo. A tak se momentálně pyšní zamilovanými fotkami s podstatně mladší milenkou Clarou Chiou Martiovou (24).

Shakira mezitím na svého nového pana Božského stále čeká. Šušká se, že pořádně zamotala hlavu herci Tomu Cruisovi (60), kterého ale vzápětí požádala, aby ji nechal být, protože se po bolavém zklamání z lásky chce soustředit pouze na své syny Milana (10) a Sashu (8). Ale v průběhu toho ji k pompéznímu sídlu v Miami lodí připlul vyzvednout závodník Lewis Hamilton (38), v jehož společnosti se půvabná zpěvačka evidentně velmi dobře bavila.

Sedminásobný mistr světa je nicméně vzhledem k probíhajícímu šampionátu maximálně vytížen. Momentálně s kolotočem Formule 1 zavítal do Katalánska a světe div, Shakira si tenhle závod nenechala ujít. „Je krásné být zpátky v Barceloně!“ napsala na sociálních sítích k obrázku přímo ze závodiště. Zpěvačce to na fotce nesmírně sluší. Její outfit se nesl ve veselých barvách a kromě toho nechala pořádně rozhalenou košili, čímž podráždila mužskou představivost.

V komentářích pak lidé hudebnici zaspamovali gify s Lewisem Hamiltonem, což je jasný vzkaz beze slov: Vítr vane odtud! Někteří dokonce rovnou vynášeli soudy. „Teď je to oficiální. Hamiltonova přítelkyně,“ okomentoval obrázek jeden z fanoušků. Další z příznivců si naopak pohrála s textem zpěvaččiny písničky, kterým nedávno Shakira uštědřila svému ex kopanec: „Očividně vyměnila Twingo za MERCEDES!“ narážela na stáj, za kterou Lewis jezdí. Tak, co teď? Potvrdí dvojice v dohledné době tyto domněnky?