Shakira v Barceloně fandila Hamiltonovi: Tajné dotyky!

Když se potkali před měsícem na Velké Ceně Miami, zvěsti o kvetoucí lásce rázně odmítali. Teď se ale zpěvačka Shakira (46) vydala fandit pilotovi F1 Lewisi Hamiltonovi (38) přímo na závody do Barcelony. A pozornému oku nemůže uniknout, jak blízko k sobě mají!

Kolumbijská popová hvězda se kvůli Hamiltonovi vrátila na místo, které jí na každém kroku musí připomínat minulost. V katalánské metropoli byla přes deset let doma, s fotbalistou Gerardem Piquém tu vychovala dva syny, načež si oba prošli bouřlivým rozchodem. Teď na stejném místě dost možná staví základy nového vztahu.

Romantická večeře

Když si Shakira s Hamiltonem po závodě ve společnosti zpěváka Mustafy a dalších přátel vyrazili na večeři, nebylo to jen tak. Sedminásobný mistr světa hvězdnou zpěvačku nenápadně objímal kolem pasu, oba jen zářili. Nahlas nicméně o tom druhém mluvit nechtěli.

„Být zpátky v Barceloně je fajn,“ vyslala Shakira mnohoznačný vzkaz. Sám Hamilton pak o svých vztazích vtipkoval s týmovým parťákem Russellem. „Chtělo by to nějakou Latinoameričanku,“ smál se Brit. Společně už byli načapáni paparazzi v květnu na luxusní Lewisově jachtě při výletě s kamarády. Předtím navíc byli na romantické večeři. Že by se hvězdná dvojice dala opravdu dohromady?