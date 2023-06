Hadamczik: Jalonen už Norrenu nechtěl. Chceme výhled na Prahu

Jeden Fin od reprezentace odchází, Kari Jalonen zatím pokračuje. Nejčastější otázka předcházející jednání výkonného výboru svazu zůstala bez odpovědi. Prezident svazu Alois Hadamczik po čtyřech a půl hodinách pohovorů oznámil, že byl generální manažer Martin Havlát pověřen vypracovat do 20. června výhled do mistrovství světa 2024. Podle toho, jak společná vize bude vypadat, se rozhodne o dalším. Zatím skončil jen finský asistent Fredrik Norrena.

Rozhodnutí o budoucnosti kouče Jalonena se odkládá. Navrhl jste to vy, nebo panovala shoda?

„Byla to shoda. Řekli jsme si, co chceme, každý měl možnost se vyjádřit. Vyjádření bylo jednolité. Výkonný výbor se k tomu staví velice zodpovědně. Ke změnám a jak by to mělo být do budoucna. Dali jsme si čas, abychom se rozhodli. Cítíme velkou zodpovědnost, mistrovství světa pořádáme doma po deseti letech. Chceme uspokojit fanoušky a udělat všechno, abychom měli čisté svědomí, že jsme pro výsledek udělali to nejlepší.“

Kde začnete?

„Generální manažer Martin Havlát dostal za úkol vypracovat do 20. června podrobný plán, jak si představují vést tým na mistrovství světa v Praze, jakou vizi mají, jaké kompetence chtějí. A chceme to písemně. Nebude to zpráva jen Martina Havláta, nýbrž celého týmu. A hlavní část půjde od Kariho. Až tento plán předloží, výkonný výbor se rozhodne, zda bude realizační tým pokračovat nebo ne.“

Co má vize obsahovat?

„Pro šampionát potřebujeme postavit tým z našich hráčů a pak čekáme na posily z NHL. Jeden z dotazů zněl, jestli dokážeme postavit tři pětky schopné konkurovat týmům jiných zemí, pokud taky nebudou mít hráče NHL. Chceme slyšet, jak toho docílit.“

Není to však jen oddálení klíčového rozhodnutí?

„Víte sami, že když za normálních okolností někdo skončil sedmý, nepřežil. My se i po osmém místě ptáme a hledáme cestu toho nejlepšího výběru pro domácí mistrovství. Zpráva bude detailní a každý nese kus zodpovědnosti za to, jak se rozhodneme. Kdybychom byli rozhodnuti už teď, doprava, nebo doleva, určitě bychom to řekli hned. Jednáme dál, konečný termín zatím nemáme.“

V čem bude zpráva podrobnější, když rozbor posledního šampionátu už jste vyslechli?

„Chceme, aby řekli, kdo zodpovídá za výběr hráčů, kdo k tomu mohl nebo nemohl něco říct, jak už jste psali třeba o brankářích. Chceme také vědět, s jakou vizí přicházíme do Prahy, jak sestavit tým. Ta vize se musí proti Rize změnit, aby náš hokej byl agresivnější, živější, abychom z něj měli jako diváci pocit, že je tu obrovské nasazení a vůle udělat pro Česko maximální výsledek.“

Pokud jde o kompetence na minulém šampionátu, dostali jste uspokojivou odpověď?

„Do jisté míry to dělal hlavní trenér. Pak se dohodli, že druhou polovinu bude dělat brankáře Zdeněk Orct. Tohle si musí domluvit sami. Co můžu prozradit, že Kari Jalonen řekl, že kolegu z Finska k sobě nechce. Jako finský trenér tu bude sám. Fredrik Norrena končí.“

Když se výkonný výbor s vizí ztotožní, stávající tým zůstane?

„Tak to vždycky bývá. Výkonný výbor se musí dohodnout ve většině. Jsme přesvědčeni, že v hráčích extraligy je víc, než předvedli. Hlavní motiv je, jak z hráčů jejich umění dostat. Není možné, abychom měli horší hokejisty než v Německu, Švýcarsku. Nemluvím o hráčích NHL, ale o hráčích v Evropě a v naší lize. Je to otázka psychologie, odblokování. Trenéři musí říct, jak to udělají, aby výkon byl lepší. Chceme mít daleko aktivnější pohyb, agresivitu. Aby hráči šli do utkání s vůlí a radostí porazit soupeře.“

Dá se něco takového v hokeji předem zaručit?

„Nejde o to něco garantovat. Máme daleko míň hráčů v NHL. Někdo přijede, jiný bude zraněný. Věříme, že jich přijede co nejvíc, ale to je jen víra. Hráče, které máme, musíme dostat na co nejvyšší úroveň. V Euro Hockey Tour musí mít mužstvo takovou tvář, že soupeře třeba i přehrává.“

Není čas vrátit se k silnější pozici generálního manažera?

„Záleží, jestli chceme jít cestou Kanady, kdy čtyři manažeři sestaví tým, a trenér, ať koučuje. Ale my jsme Češi a máme svou mentalitu. Vždycky jsme nechávali zodpovědnost na trenérovi. Jedna otázka na Kariho zněla, že pokud bude pokračovat, jestli chce tento realizační tým, a on řekl, že ano. To samé směřovalo na Libora Zábranského. Odpověděl stejně. Ale záleží, jakou cestu zvolit. Chceme postavit (realizační) tým, který bude mít absolutní důvěru.“