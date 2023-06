Jalonen zůstal celou dobu sám. Finský pomocník byla jeho jediná podmínka

Pohled Pavla Bárty Porcuje se i jinde Byla to těžká debata. A ještě bude. Čtvrteční den zúčtování na hokejovém svazu skončil bez vyústění, žádají se další rozbory a vize. Čas netlačí, do příštího mistrovství světa na domácí půdě ho zbývá habaděj. Má vzniknout sci-fi, jak zaručit, aby český tým byl silný a divácky atraktivní. Až pak se rozhodne, kdo ho vlastně povede. Jalonen sem, Jalonen tam. Do toho hřmění kolem zavřené Síně slávy. Současně běží přípravy šampionátu, rozhoduje se o rozdělování tendrů a zajištění spousty důležitých oblastí, v nichž se porcuje mnohem víc peněz, než 18,5 milionu korun ročně na provoz hokejového muzea. Tyhle otázky se vedle toho jeví jako zástupné téma, jež odvádí pozornost. Vysoká hra probíhá i jinde.