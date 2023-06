Smířlivý Hadamczik, čas pro Jalonena. „Maturitu“ ale odprezentuje Havlát

Několikrát si v minulosti Alois Hadamczik posteskl, že výkonný výbor zdědil. Drtivou většinu si vybral Tomáš Král, bývalý prezident svazu, vlastně i nepřítel, když dáte do kontextu poslední éru. Proto tak překvapilo, jak Hadamczik mluvil. Jako kdyby veškeré problémy v hokejové vládě pominuly. Antipatie? Nějaká byla?

Jedenáct chlapů, kteří sedí za stolem a řeší hokej. Nic takového jste od šéfa svazu zatím neslyšeli. „Nepředstavujte si, že by někdo někomu něco vyčítal,“ přiblížil Hadamczik atmosféru. „Členové výkonného výboru byli vstřícní, velmi zvědaví. Hodně se zapojovali bývalí hráči, kteří nás proslavili, ať šlo o Jardu Jágra, Jiřího Šlégra nebo Bedřicha Ščerbana. Ptali se na hodně věcí, ostatní taky byli hodně aktivní,“ přidal.

Kolik padalo na hlavního trenéra Kariho Jalonena, GM Martina Havláta, asistenta Libora Zábranského a kouče brankářů Zdeňka Orcta dotazů? „Plno,“ vydechl šéf svazu.

Na otázky novinářů odpovídal lehce přes dvacet minut. Neřekl to úplně naplno, ale hlavním tématem podle všeho je, že Jalonen a jeho lidé nebyli tak konkrétní, jak si situace žádala. Proto je nyní výstup, že Martin Havlát sepíše zprávu, a víc nic.

Proč Havlát? Patrně, aby vše bylo v češtině, když nejvyšší kompetence v realizačním štábu dostal pod Hadamczikem Jalonen. Česky zprávu nevypotí ani v sauně. A působilo by asi zvláštně, kdyby výstup dával dohromady asistent Libor Zábranský, takže volba míří na generálního manažera.

„Naše rozhodnutí má být s co největší zodpovědností a v klidu,“ líčil na své poměry nezvykle nekonfliktně Hadamczik. „Pánové, věnujeme tomu opravdu hodně času. Byl bych rád, abyste pochopili jedno. Když si výkonný výbor vyžádal ještě další písemnou zprávu? Něco to znamená. U nároďáku jsem působil dost dlouho a neviděl jsem, že by trenéry někdo řešil takhle dlouho,“ pokračoval.

Trenér po mistrovství světa na svaz přišel, mluvil, skončil, nebo pokračoval. Jelo se dál, nebo přepřahalo. Najednou je tady ale neutrální ticho, když přitom volného kouče k dispozici svaz má, pokud by chtěl změnu. Radim Rulík se osvědčil u dvacítky, logicky by se měl stát Jalonenovým nástupcem, pokud Fin u reprezentace skončí. Nebo zůstane? Pořád se situace může překlopit na obě strany. Což překvapuje nejvíc.

„V minulosti se už babrat nechceme, spíš chceme vědět, co bude v Praze, s jakou vizí trenérský štáb do akce půjde,“ říkal Hadamczik. Tedy: všichni patrně slyšeli, co bylo špatně teď na mistrovství světa. Jen se jeho slova dají vykládat tak, že scházelo konkrétní pojmenování proč. A jestli je cesta, jak může všechno vypadat jinak.

Pokud do 20. června tuhle maturitní zkoušku realizační tým složí, pokračuje. Jde tedy o jakousi reprezentační koncepci na jeden rok. Zaujme, nebo ne? A kdy padne verdikt? Dost otázek zůstává.

Hadamczik pak dostal dotaz, co by ve zprávě muselo být, aby Jalonen a spol. vedli reprezentaci dál. „Byli jsme tam zavření... Jak to vlastně trvalo dlouho? Začali jsme od deseti,“ opáčil šéf svazu.

Hodinky hlásily v tu chvíli 14.40. „No, to je tedy porce,“ odfrkl. Jenom od dvanácti se toho kolem svazu stalo dost. Kolem prošel jeden ze zaměstnanců vyvenčit psa, vrátil se zpět. Na nádraží v Libni projelo několik desítek vlakových souprav. Zaměstnanec firmy vytáhl do vedlejší kanceláře asi hektolitr vody... „Nic, těžko se na to odpovídá. Když budu mluvit za sebe, potřebujete dostat z hráčů prostě výkon,“ zahlásil Hadamczik.

Jalonen dostal zkrátka čas, ať rozkryje své plány. Může paradoxně dost rozhodovat, jak jeho práci zvládne odprezentovat Martin Havlát, v současném režimu jeho podřízený. Zvláštní? Určitě.