Těžké chvíle šampiona Prskavce: Strach o syna!

V životě existují chvíle, které by člověk nejradši vytěsnil z hlavy. Jednu takovou nedávno prožil kajakář Jiří Prskavec (30). Český reprezentant se cestou do Slovinska zastavil s rodinou ve Štýrském Hradci. Zastávka na benzince se ale proměnila v horor, který skončil převozem do nemocnice!

Co přesně se v Rakousku stalo? Prskavec se šel s malým proběhnout, jenže Mareček upadl, a to přímo na hlavu! Celé drama popsala v neděli večer na sociální síti manželka zlatého olympionika Tereza. „K večeru jsme dorazili do slovinské destinace Tacen, ale cesta se během dne zkomplikovala,“ začala Prskavcová své vyprávění na instastories. „Ve Štýrském Hradci jsme si udělali pauzu na oběd, chtěli jsme si ještě vzít kafe a pokračovat. Chlapci byli šťastní, veselí a chtěli se hýbat, takže si šli zaběhat. Jenže Mareček spadl a udeřil se do hlavy.“

Situace vypadala ze začátku opravdu vážně, protože Marek ztratil na pár vteřin vědomí! Následovalo okamžité přivolání ambulance a převoz do nemocnice. Tam doktoři zděšeným rodičům řekli, že nelehká situace ohledně jejich uzlíčku štěstí bude mít dobrý konec. „Abych to zkrátila, naštěstí bylo vše v pořádku a pokračovali jsme. Byli jsme neskutečně vyděšení, ale zároveň jsem vděčná za to, že jsme mohli jet do nemocnice a nechat lékaře, aby Marečka vyšetřil,“ dodala Tereza.

Celá rodina si po hrůzném zážitku šla lehnout, nicméně matka Tereza poznamenala, že svůj malý poklad v noci zkontroluje, jestli je vše v pořádku. A bylo! „Děkuji za vaše zprávy, naštěstí je vše tak, jak má být. Nyní si užijeme Slovinsko,“ napsala partnerka úspěšného sportovce v dalším příspěvku na „storíčku“. Kromě Marka mají Prskavcovi společně i čtyřletého syna Jirku.