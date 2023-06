Kája může být nebezpečná všem. Kvitová i Plíšková sportovně stárnou

Roland Garros bylo z českého hlediska úspěšné, hlavně co se týče žen. „Tohle platí už dlouhá léta. Kája Muchová se dostala do finále, a to je úžasné. Obrovská škoda, že to nedotáhla k vítězství. Šance ve třetím setu proti Ize Šwiatekové měla, ale při premiérovém boji o grandslamový titul je mimo jiné důležité, na koho v něm narazíte,“ píše ve svém komentáři pro iSport.cz tenisový expert Zdeněk Žofka. Analyzuje úspěch Karolíny Muchové, brzké vypadnutí českých stálic i rizika při cestě talentovaných sester Fruhvirtových.

„Například Petr Korda při svém druhém finále narazil na tehdejší stoupající hvězdu Marcela Riose. Nejde vyloženě mluvit o štěstí, ale je to velmi rozdílné, než kdyby měl Samprase nebo Agassiho. K vítězství na grandslamu se totiž musí sejít spousta věcí a tohle je jedna z nich.

Muchová prohrávala se světovou jedničkou v prvním i ve druhém setu 0:3, a pak je to velice těžké. Karolína je ovšem obrovská bojovnice, i když musela být vyřízená po semifinále, dotáhla bitvu do třetí sady. Rozdíl mezi Igou Šwiatekovou a Arynou Sabalenkovou? Polka měla sice ve třetím setu velké problémy a nebyla to úplně ona, ale neuvěřitelně se s tím vypořádala. To běloruská ranařka, když to trochu přeženeme, v koncovce semifinále neuhrála ani bod.

Karolína bohužel Šwiatekové i trochu pomohla.