Má za sebou bez pochyby životní rok! Třinecký útočník Daniel Voženílek (27) se minulý červen oženil se svou milovanou partnerkou Danou jen za dohledu svědků a od té doby se mu nadmíru daří. Nyní si »svatební obřad« zopakovali.

O tom jak úspěšný letos Voženílek byl, svědčí další skvělá sezóna Ocelářů, která byla završena mistrovským titulem. Pro tým šlo o čtvrtý triumf v řadě, ale pro důrazného forvarda to byla premiéra. Jako úplná třešnička na dortu pak přišla nominace na mistrovství světa v dresu české reprezentace. Po takto úspěšném roce si tak svatbu s milovanou Danou rád užil znovu, tentokrát v podobě veselky pro rodinu a přátele, kteří minule přišli zkrátka.

„Bylo 25.6.2022, když jsme si řekli ANO jen se svědky. 10.6.2023 jsme si to užili a oslavili s rodinou a kamarády. Bylo to boží a všem, kdo tam byl s námi, děkujeme,“ svěřil se stále šťastný a zamilovaný pár. Formálně už tak za pár dní oslaví první výročí svatby, ale ani to jim nesebralo nadšení z »druhé« svatby, která bude jistě také plná krásných vzpomínek. A Voženílek bude jistě doufat, že opět předznamená takto úspěšný rok i v jeho kariéře.