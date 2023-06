Zlatá párty začíná: kapitán Vegas šílí, Kessel si rýpnul do médií v Torontu

O Las Vegas se říká, že nikdy nespí, že je jednou nekončící párty. Město hříchu ale nyní poznává oslavu, jakou ještě nezažilo. Golden Knights zpečetili kanonádou 9:3 proti Floridě triumf v play off a slaví zisk prvního Stanley Cupu v klubové historii, která trvá „pouhých“ šest let. „Vegas, určitě víš, jak uspořádat párty. To, co se děje uvnitř této arény a venku, je jen důkaz toho, jak město žije hokejem,“ řekl šéf NHL Gary Bettman při předávání Poháru novopečeným šampionům.

Přesvědčení, že nejprestižnější hokejovou trofej na světě získají doma, bylo na hokejistech Las Vegas patrné už před pátou bitvou finále. Obrovské sebevědomí z nich následně vyzařovalo i během utkání. Na drama se oslabení Panthers, kteří museli hrát bez zraněného tahouna Matthewa Tkachuka, nezmohli. Hlavně díky druhé třetině, ve které Golden Knights odskočili do vedení 6:1, šlo lehce poznat, kdo si kráčí pro Stanley Cup.

Když následně kapitán Mark Stone v 55. minutě zkompletoval hattrick do prázdné branky, o novém vítězi NHL již nebylo pochyb. Hráči, trenéři a hlavně nadšení fanoušci na tribunách a v okolí T-Mobile Areny už jen zrakem posouvali čas, aby mohlo začít tryskat šampaňské a rozjela se velkolepá euforie ve zlatém hávu. Čekání ukrátil devátou trefou ještě Nicolas Roy, následně zazněla siréna, která oznámila konec sezony a především nového šampiona.

Golden Knights se okamžitě začali hrabat ze střídačky a radostí odhazovali hokejky, rukavice i helmy, aby mohli společně naskákat na brankáře Adina Hilla a společně začít slavit první Stanley Cup pro Vegas. „Nemohl bych být pyšnější na náš tým, na naši organizaci. Každý šel nahoru v různých chvílích, a proto jsme vítězové,“ radoval se útočník Jonathan Marchessault, jenž převzal Conn Smythe Trophy pro nejužitečnějšího hráče play off NHL.

Když následně Stone převzal z rukou komisaře Garyho Bettmana nablyštěnou trofej pro vítěze soutěže, každý hráč Vegas si užil svoji chvíli slávy a zvedl Stanley Cup nad hlavu. Nejprve se ovšem dostalo na Braydena McNabba, Sheau Theodora, Williama Karlssona, Reillyho Smitha a již zmíněného Marchessaulta, kteří jako poslední hokejisté ze současného týmu stáli u vstupu Golden Knights do NHL v roce 2017.

Výše uvedená pětice si rovněž dobře pamatuje, jak museli při premiérové sezoně přihlížet oslavám Washingtonu ve vyhraném finále play off 2018. Po pěti letech se sami dočkali. „Čekali jsme dlouho, než se ta chvíle vrátí. Chtěli jsme se ujistit, že tentokrát budeme připravení to zvládnout,“ prozradil Marchessault. Na dotaz novinářů ohledně vítězné párty prozradil, že určitě zabere několik dní. Šampaňským už se každopádně stihli pokropit po příchodu do šatny.

Byť kapitán Stone aktivně nezažil první sezonu Vegas, pocity po zisku premiérového Stanley Cupu jsou podle jeho slov neuvěřitelné. „Jen jsem se díval spoluhráčům do očí, když jsem Pohár dostal. Nejšílenější pocity, jaké jsem kdy měl. Už jen vědomí, že jsem to dělal se svými 25, 30 nejlepšími přáteli, to dělá mnohem výjimečnější. Nedokážu teď ani popsat, co cítím v žaludku. Všechno, co si dokážete představit,“ řekl lídr Golden Knights bezprostředně po převzetí trofeje.

Klub z města hříchu by určitě nedošel až do vítězného konce a k začínající velkolepé oslavě bez až nečekané jedničky Adina Hilla. Sedmadvacetiletý brankář, který byl vloni v létě vytrejdován ze San Jose, pojistil vítězství Vegas 31 zákroky.

„Sníte o tom každý den, když vyrůstáte jako dítě. Být tady s touhle skupinou kluků, v tomhle městě, v téhle budově, je splněný sen,“ neskrýval nadšení kanadský gólman. Pohár přitom jako první z brankářů převzal zkušený parťák Jonathan Quick. O deset let starší maskovaný muž, který Hilla jistil pouze jako dvojka, se stal v 37 letech potřetí šampionem NHL.

Třetí Stanley Cup v kariéře zvedl nad hlavu také zkušený útočník Phil Kessel. I když pětatřicetiletý matador, jenž v minulosti dvakrát triumfoval s Pittsburghem, zasáhl pouze do čtyř utkání již skončeného play off, další triumf slavil úplně stejně. Ocelový muž, který v NHL drží dosud nepřerušený rekord 1064 odehraných zápasů v řadě, si při oslavách na ledě vzpomněl na někdejší angažmá v Torontu a hlavně na tamní novináře.

„Vrací mě to zpátky do mých dní v Torontu. Říkali jste, že jsem nemohl vyhrát, a teď jsem trojnásobný šampion. Pamatujte si to,“ rýpl si Kessel. Po sezoně končí americkému útočníkovi smlouva. On každopádně ujistili, že chce dál pokračovat. „Pořád se cítím mladý,“ culil se pod plnovousem pátý hráč draftu NHL 2006.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 11:52. Stone, 13:41. Hague, 30:28. Martinez, 32:13. R. Smith, 37:15. Stone, 39:58. Amadio, 48:22. Barbašev, 54:06. Stone, 58:58. N. Roy Hosté: 22:15. Ekblad, 48:47. Reinhart, 51:39. Bennett Sestavy Domácí: Hill (Quick) – Pietrangelo (A), Martinez, Theodore, McNabb, Whitecloud, Hague – Marchessault, Eichel, Barbašev – Stone (C), Stephenson, Howden – Amadio, Karlsson, R. Smith (A) – Kolesar, N. Roy, Carrier. Hosté: Bobrovskij (Lyon) – Ekblad (A), Forsling, Montour, M. Staal, Gudas, Mahura – Duclair, Barkov (C), Lundell – Reinhart (A), Bennett, Verhaeghe – Cousins, E. Staal, Lomberg – Dalpe, White, Děnisenko. Rozhodčí Sutherland, Rooney – Murchison, Barton Stadion T-Mobile Arena, Las Vegas Návštěva 19 058 diváků

