Kouč mistrů z Vegas: deset let mimo NHL, štace v Bostonu a návrat k šéfovi

Když ho vyhodili z první trenérské štace ve Washingtonu, nedostal v NHL práci deset let. Jakmile loni skončil v Bostonu, do týdne měl místo ve Vegas. Bruins pak suverénně ovládli základní část, ale v play off tvrdě narazili s Floridou. Bruce Cassidy dovedl Golden Knights nejdřív k prvenství v Západní konferenci a potom až do finále Stanley Cupu. V něm v pěti zápasech porazili Panthers , kteří v prvním kole vyřadili jeho bývalý tým. Svět je někdy plný paradoxů.

Spousta trenérů prošla tím, čím prošel on. A nikdo už po nich neštěkl. „Každý trenér tvrdě pracuje, aby svůj tým připravil, věnuje tomu spoustu času a úsilí na úkor rodiny. Odměnou je, když vidíte, jak do sebe všechno zapadne v pravý čas. A mít své jméno na Poháru, je ta nejvyšší odměna,“ svěřil se Bruce Cassidy poté, co nad hlavu zvedl Stanley Cup.

Během kariéry posbíral spoustu titulů a ocenění. Před třemi lety obdržel Jack Adams Award pro nejlepšího trenéra NHL. S Bostonem získal Presidents Trophy pro nejlepší celek základní části. Vybojoval s ním Prince of Wales Trophy za vítězství v play off Východní konference a s Vegas zase Clarence S. Campbell Bowl pro šampióny Západu. Od úterka mu patří i nejvzácnější trofej. Ve Stanley Cupu triumfoval poprvé, stejně jako tým Golden Knights.

„Nechci tvrdit, že to pro mě znamená všechno, ale je to nejvíc z kontextu celé mé kariéry. Ostatní trofeje byly taky skvělé. Jenže to nebyl Stanley Cup. Lidi se nebaví o vítězích Adamsovy ceny nebo Presidents Trophy. Ale mluví o Stanley Cupu,“ prohlásil Cassidy.

Do Vegas ho minulé léto najal George McPhee – šéf hokejových operací klubu – který ho jako generální manažer v roce 2002 zaměstnal ve Washingtonu a během sezony 2003/04 zase propustil poté, co prohrál 17 z pětadvaceti utkání. Rok dělal Cassidy asistenta v Chicagu, později trénoval juniory Kingstonu v OHL a farmu Bruins v Providence. Než povýšil do Bostonu.

V únoru 2017 střídal Clauda Juliena na prozatímní dobu. Zůstal šest sezon. Ve všech Boston postoupil do play off, v roce 2019 se prodral do finále Stanley Cupu, kde padl po v sedmi zápasech proti St. Louis. V následující sezoně tým s Cassidym na střídačce získal Presidents Trophy.

„Člověk to bere trochu osobně, ale znám okolnosti,“ pravil ke svému loňskému konci v Bruins v rozhovoru pro The Athletic. „Udělali dobře, že změnili některé věci. My jsme taky změnili pár věcí, jež pomohly Knights. Pete (DeBoer, jehož střídal ve Vegas) změnil věci v Dallasu a ty pomohly Stars. Trenéři se prostě mění. Já dostal v Bostonu znovu šanci, protože odešel velmi dobrý kouč Claude Julien. Tak to chodí,“ povídal Cassidy.

Jeho nahradil zase Jim Montgomery. Bruins pak válcovali celou ligu. Vytvořili rekord v počtu vítězství (65) a získaných bodů (135) v jedné sezoně, získali další Presidents Trophy. Cassidymu nevadily narážky na jeho styl trénování ani řeči, že se okoukal. Ale přiznal, že po šokujícím vyřazení Bostonu se mu ulevilo. Do státu Massachusetts se v létě rodinou vrací. „Jsem velký kluk, přes kritiku se přenesu. Ale šlo mi o to, že moje děti nemusely poslouchat, že jejich táta měl svou práci dělat líp. Víte, co tím myslím? Děti řeknou všechno rovnou. Proto jsem si oddechl,“ svěřil se.

Cassidy je jako trenér otevřený a upřímný. Zaujetí pro hru a transparentnost, s níž líčí své strategie, učinily z jeho tiskovek po zápase představení, která stojí za to sledovat. Rád se o své zkušenosti podělí s každým, kdo ho požádá. Upřímně hodnotí výkony hráčů a pojmenovává vlastní chyby. Jako obránce vyhrál juniorskou OHL, IHL a Alpskou ligu. Prsten vítěze Stanley Cupu dostal už v roce 2011, kdy vedl záložní celek Bruins. Šampionem NHL však ještě nebyl. Než Golden Knights v úterním pátém finále roznesli Panthers 9:3. „Jsem moc vděčný. Patřím do klubu,“ pravil Cassidy.