Senzace u Maserati: David Beckham navrhl luxusní značce novou kolekci aut!

To je teda senzace! Minoritní majitel Inter Miami a bývalý anglický fotbalista David Beckham (48) před časem oznámil partnerství s luxusní automobilkou Meserati. A teď se teprve začínají dít věci! Slavný Brit navrhl novou kolekci Fuoriserie DB Essentials!

Prostřednictvím programu Maserati Fuoriserie vytvořil David Beckham vlastní koncept ve spolupráci s designéry v italské Modeně, přičemž nechal vyniknout svou osobnost, charakter a vkus. Legenda anglického fotbalu se nechala inspirovat historií značky a miamským stylem oblékání a architekturou “Magic City”. Vznikly tak dva přepracované současné modely Maserati Grecale a MC20 v duchu klasického Maserati Ghibli z roku 1967 a Maserati Quattroporte Royale 1986.

„Miami je město kouzelných nocí a jemných západů slunce. Edice MC20 Fuoriserie Davida Beckhama je navržena tak, aby překročila tuto jemnou hranici mezi dnem a nocí, mezi růžovou, barvou, která vítá a loučí se s každým západem slunce, a černou, která nás uvrhne do říše snů,“ uvádí italská automobilka na svých webových stránkách. „Fuoriserie znamená v italštině »na míru«,“ dodal ke kolekci Klaus Busse, samotný šéf designu Maserati.

Z továrny z oblasti motorů Emilia-Romagna tak vyjely dva luxusní automobily, na kterých hraje prim kontrast barev. Beckham do superkáry Maserati MC20 přidal líbivý interiér z hnědé kůže a zkombinoval černou, případně tmavě modrou barvou exteriéru s barevnými designovými prvky, jako jsou například růžové brzdové třmeny Brembo a bílo-růžové logo modelu MC20. V interiéru lze najít stejné protiklady, černá sedadla mají prošívání v růžové barvě.

U SUV Maserati Grecale se rozhodl pro ikonický tmavě zelený lak „verde royale“, který je ikonický pro sedan Quattroporte Royale, v s hnědým koženým čalouněním uvnitř. U obou modelů též nechybí štítek “For David“ (česky „Pro Davida“) v interiéru, aby bylo všem jasné, pro koho je určená kolekce a kdo ji vlastně navrhl. Kolekce bude vážně exkluzivní – vyrobeno bude pouze 51 kusů.

Oba návrhy Beckhama budou k dispozici pouze na supersportovním voze MC20 a novém SUV Grecale, které je vybaveno čtyřválcovými hybridními pohonnými jednotkami. Tím se značka přibližuje k cíli pro rok 2025, kdy chce maximálně snížit uhlíkovou stopu.

Beckhamovi se design automobilů skutečně zadařil! Koneckonců je považován za celebritu s vytříbeným vkusem, proto je tváří několika módních značek. Ambasador Maserati uvedl, že auta byla vždy nedílnou součástí jeho dětství. Vášeň pro automobily prý podědil po svém otci, stejně tak jeho sestra Joanne, se kterou jezdíval na autovýlety.

Jako mladý se prý nehorázně těšil na svůj první vůz, kterým byl tyrkysový Volkswagen Golf z roku 1994. Ten prodal v roce 2015, aby získal peníze pro nemocnici Great Ormond Street Hospital. Jeho prvním superautem bylo Porsche 911 Carrera, které si koupil v roce 1997 za své obří výdělky v Manchesteru United.

Minulý rok The Sun odhadl, že Beckham mohl utratit okolo 3 milionů liber jen za auta (v přepočtu 83,5 milionů korun). Údajně tuto částku investoval do více než 30 automobilů a motorek v průběhu let, v jeho garáži šlo najít Jaguary, Ferrari, Range Rovery i Lamborghini. Nyní se mu splnil velký sen, neboť si sám navrhl vlastní vůz snů.