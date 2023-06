Věkové omezení na Wimbledonu: Murray se musí obejít bez podpory svých dětí!

Pravidla jsou pravidla! A tak mají ratolesti Andyho Murrayho na Wimbledonu smůlu. Dvěma z nich totiž nebude umožněno, aby mohli sledovat počínání svého otce na prestižním turnaji, neboť mají vstup zakázán kvůli málo známému předpisu tenisového klubu.

Andy Murray si připsal vítězství na Nottingham Open přesně na Den otců, k čemuž mu dopomohla i vydatná podpora jeho manželky Kim a dětí v hledišti. Skotského tenistu na Wimbledonu nebude moci sledovat kompletní rodina, dvě ze čtyř jeho dětí nemají povolený vstup na tribunu kvůli věkovému omezení pro obecenstvo turnaje.

Přístup do areálu All England Lawn Tennis Club totiž vyžaduje nejenom platnou vstupenku, potažmo autorizovaný voucher nebo novinářskou akreditaci, ale hlavně i správný věk diváka. Ačkoliv se tyto směrnice mohou leckomu zdát jako přehnané či zastaralé, nemluvňata a děti do 5 let nebudou vpuštěny na žádný z tenisových kurtů ve Wimbledonu.

Pořadatelé tohoto slavného grandslamu lpí na tradicích, které nehodlají porušit za žádné situace. Vyjímky se prostě netolerují, a to ani v případě rodin hráčů. Zápasy svého slavného otce ve Wimbledonu tak uvidí pouze Sophia (7) a Edie (5), zatímco Teddy (3) a Lola (2) musí zůstat v zákulisí.

„Ne všem je dovoleno se dívat. Mají dost přísná pravidla,“ komentoval usnesení Andy Murray. „Mají pěkné jesle a místa, kde se mohou děti scházet, což na spoustě turnajů není běžné. Jsem si ale jistý, že naše děti budou šťastnější, když budou doma, než aby seděli v jeslích," popisovala poměry na Wimbledonu současná 38. na okruhu ATP.