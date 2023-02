Nejúžasnější obrat! Murray po výhře nad Lehečkou: Dostal jsem ho pod tlak

Jiří Lehečka se dostal na turnaji v Dauhá do finále • Reuters

Měl na dosah postup do premiérového finále velkého podniku na okruhu ATP, Jiří Lehečka si však vylámal zuby na skotském bojovníkovi. Pětatřicetiletý Andy Murray odvrátil pět mečbolů a po strhující výhře 6:0, 3:6, 7:6 (6) postoupil do finále turnaje v katarském Dauhá. „Byl to jeden z nejúžasnějších obratů, které jsem v kariéře zažil,“ hlásal.