Voráček o tweetu: Proč to neřekli Karimu přímo?! Zbytečná šaškárna

V pondělí na Twitter umístil vzkaz: Ty krávo to je komedie. V narážce na dění okolo (ne)konce Kariho Jalonena u národního týmu. „Přijde mi to jako zbytečná šaškárna,“ říká útočník Jakub Voráček, bývalý dlouholetý kapitán reprezentace. Web iSport.cz ho oslovil, jestli by vysvětlil, co tím myslel a jestli skutečně narážel na situaci kolem finského kouče… „Není přece tak složitý říct Karimu: Díky, ale končíš, ne? Proč ty zbytečný věci okolo….“ ptá se česká hvězda.

Na minulém mistrovství v Praze měl na hrudi céčko. Čehož si moc považoval. Teď třetí nejproduktivnější Čech v historii NHL dění sleduje na dálku, ale z toho, jak výkonný výbor řeší nového kouče, není nadšený. „A co vím, tak rozhodně nejsem jediný,“ hlásí vedle Davida Pastrňáka nejlepší český hokejista posledních let.

Tím tweetem jste se vyjádřil jasně, že?

„Ale pozor, nikdo neví, na co to byla reakce! Když už jsme u toho…“

Vzhledem k tomu, jak reagovali kamarádi hokejisté pod ním, bylo zřejmé, kam směřujete.

„Jo takhle… Takže z toho jste to vyvodili.“

Nebyla to práce pro Sherlocka Holmese. Ale třeba se pletu, tak jak to bylo?

„Vysvětlím to. Nechápu na tom víc věcí. Zaprvé nerozumím tomu, jak může trenér dopředu dělat analýzu šampionátu, který bude za jedenáct měsíců. Když neví, jací tam budou kluci z NHL, kdo bude chytat, jak budou sestavené přesilovky. To prostě podle mého názoru nejde. Nechápu, jak se dá taková analýza vypracovat… A myslím si, že nejsem jediný, co se týče hokejového prostředí.“

Takže s tím postupem nesouhlasíte?

„Buďme upřímní. Hra na šampionátu nebyla dobrá. Tým nebyl kvalitní, o tom mluvil po turnaji i Červus (Roman Červenka). Takže v tomhle buďme upřímní. A pokud mužstvo nemá takovou kvalitu, která by odpovídala ostatním týmům, může to trénovat kdokoliv… Málokdy se stane, že se brankář postaví tak na hlavu, že zachrání čtvrtfinále nebo se dostane až do finále a může být medaile nebo dokonce zlatá. To se stane málokdy a brankář musí mít opravdu štěstí a světové kvality. A další věc.“

Jaká?

„Já jsem to na Twitter napsal z toho důvodu, že není nic jednoduššího, než přijít a říct narovinu něco ve stylu: Podívejte se, minulý rok jsme udělali