Čas v repre pro dravou pětku: rychlík z ligy, návrat po zranění i Sadílek starší

Kteří čeští reprezentanti s málo zkušenostmi by měli dostat šanci proti Černé Hoře? • FOTO: Koláž iSport.cz Jaroslav Šilhavý se po kvalifikačním zápase na Faerských ostrovech rozloučil po dohodě hned se sedmi hráči, kteří se od národního týmu před cestou k přátelskému utkání do Černé Hory odpojili. V Podgorici má tak český lodivod omezené možnosti. Bude vybírat z patnácti hráčů do pole a tří brankářů. Ideální příležitost pro mladé a v reprezentaci neokoukané, aby si řekli o další pozvánky. Kdo by měl v černohorské metropoli dostat šanci?

Mojmír Chytil Klub: Slavia Věk: 24 let Bilance v sezoně: 37 zápasů/15 gólů (v Olomouci) Bilance v reprezentaci: 5/3 Tohle je budoucnost Slavie, má za sebou skvělý rok na Hané. V dresu olomoucké Sigmy se o jeho talentu vědělo dlouhodobě a Slavia si může mnout ruce, že ho podepsala. Když na podzim debutoval v reprezentaci „doma“ v Olomouci proti Faerským ostrovům na přátelské úrovni, nasázel hattrick, teď v ostrém zápase pro změnu na Faerských ostrovech dostal od kouče Šilhavého přes dvacet minut a přiťukl míč Černému před třetím gólem. Teď by se Chytil mohl chytit i v základu. TOP forvard míří do Slavie. Podívejte se na NEJ góly Mojmíra Chytila v této sezoně Video se připravuje ...

Jan Matoušek Klub: Bohemians Věk: 25 let Bilance v sezoně: 28 zápasů/6 gólů (na podzim v Liberci 12/0, na jaře v Bohemians 16/6) Bilance v reprezentaci: 1/0 Že by měli Bohemians hráče v reprezentaci? Není to sci-fi, ale po úspěšné sezoně realita. Naposledy „klokan“ doskákal až do národního dresu v roce 2016, kdy reprezentoval Patrik Schick, který v Bohemians hostoval ze Sparty. Matoušek si vysloužil nominaci za skvělé výkony na jaře. Důvodem je i absence Jakuba Peška. Šilhavý potřeboval rychlostní typ hráče, a že Matoušek takovým je, dokazuje v lize docela často. V Tórshavnu šel do akce od 80. minuty. V Podgorici bude pokukovat po základu a potřebuje něco nad plán, aby tato pozvánka nebyla jen milé, ale krátké reprezentační intermezzo. Matoušek je prostě snajpr. Neumíte ho využít? Vaše chyba, ne jeho! říká Csaplár Video se připravuje ...

Lukáš Sadílek Klub: Sparta Věk: 27 let Bilance v sezoně: 39 zápasů/4 góly Bilance v reprezentaci: 1/0 Je mu už 27 let, ale fotbalově dozrával pomaleji, byť na Slovácku ho měli za klenot už dlouho. Přesun do Prahy ukázal, že dokáže ustát tlak velkých zápasů. Krásné gesto od Jaroslava Šilhavého, když ho v 89. minutě za rozhodnutého stavu v Tórshavnu poslal na hřiště. Zahrál si tak s bratrem Michalem společně v reprezentačním dresu. Další milník může být společný start v základu, byť Lukáše do úvodní jedenáctky nestavíme. Rozhodně by ale měl dostat více prostoru a ukázat svůj progres po roce stráveném ve Spartě. PRVNÍ DOJEM: Černý patří do základu. Sadílkové navázali na Hubníky Video se připravuje ...

David Zima Klub: FC Turín Věk: 22 let Bilance v sezoně: 11 zápasů/1 gól Bilance v reprezentaci: 15/0 Když je stoprocentně fit, mluví se o něm jako největší stoperské naději v Česku. Aby ne, už předloni přestupoval ze Slavie do FC Turín. Zdálo se, že to pro něj bude ideální destinace. Skromný klub v elitní lize, kde jinde dokázat svou kvalitu. Jenže ve chvíli, kdy začal Zima dostávat pravidelně šanci, přišlo zranění kolene a dlouhá pauza. V Serii A mladý stoper nastoupil naposledy v lednu, když ale dorazila zvěst, že už by mohl být na reprezentaci fit, byl povolán. V Tórshavnu seděl na lavičce, teď se počítá s jeho aktivní účastí možná i v základu. David Zima v reprezentačním dresu proti Španělsku • Foto Michal Beránek (Sport)