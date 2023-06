Bledá zazářila v UFC, teď si dá pauzu. Trenér: Žádný spěch, bude šampionka

Po prvním úspěchu v UFC přijde pauza. Tereza Bledá v sobotu porazila zkušenou Gabriellu Fernandesovu. Po dominantním výkonu v Las Vegas plánuje delší odmlku. Chce se zaměřit na mezery v postoji i vyladit nejsilnější zbraně ve wrestlingu. „Jsem přesvědčený, že bude šampionkou UFC. To ale neznamená, že se musíme zbrkle hnát do top desítky,“ říká trenér české bojovnice André Reinders.

Po triumfu v Las Vegas uvidíme Terezu Bledou kvůli plánované delší pauze nejdřív v listopadu. Na tiskové konferenci po zápase s Brazilkou Gabriellou Fernandesovou se česká bojovnice rozpovídala o tom, proč chce bojovat maximálně dvakrát do roka. „Jsem hodně mladá, tak se chci soustředit na zlepšování svých schopností. Nechci zápasit každé tři měsíce. Stačí mi jednou za půl roku, ale chci do boje nastupovat opravdu připravená. Dá mi to také prostor k osvojení nových technik.“

Od nešťastné premiéry v nejprestižnější organizaci světa loni v listopadu Bledá ukázala viditelný posun. Druhá soupeřka byla nebezpečnou zkouškou. Na první pohled se stylově podobala tvrdé postojářce Natálii Silvové, která přivítala Češku v UFC tvrdým KO.

„V postoji jsme chtěli eliminovat silné zbraně Fernandesové a využít je k přenosu boje na zem. Věděli jsme, že je levačka a ty se kvůli opačnému střehu házejí jinak. Nacvičovali jsme i zachytávání soupeřčiných kopů, které jsou její nejsilnější zbraní,“ poodkryl trenér André Reinders, na co se v přípravě zaměřili. „Pilovali jsme Terčiny silné stránky wrestling a kontrolu na zemi. V posledních zápasech přišly nějaké drobné chyby, kvůli kterým ztrácela pozice,“ doplnil dvaačtyřicetiletý kouč.

Svědomitá příprava se v zápase odrazila na jedničku. Bledá vypadala v postoji mnohem uvolněněji. Pěkně si držela distanc přímými kopy na střed těla. Pracovala přední rukou a měnila střehy, aby byla pro soupeřku méně čitelná. Zmíněné zachytávání kopů se ukázalo být jedním z klíčů k vítězství. Dva ze tří strhů na zem přišly právě po takovém zachycení. Česká bojovnice pod sebou trápila Fernandesovou více než dvě třetiny celého zápasu. Náprava debutu proběhla ve velkém stylu.

Bledá prodala skvělou formu a vyhnula se většímu zranění. Proč tedy nenaskočit do přípravy a nepokračovat v krasojízdě dalším duelem? „Musíme si uvědomit, že Tereze je teprve jednadvacet let a je jednou z nejmladších bojovnic v celém UFC. Má spoustu let kariéry před sebou. Není kam spěchat. Chceme, aby se zlepšovala, vyvíjela. Ta úroveň je už někde jinde a všechny soupeřky budou hledat Terčiny chyby,“ vysvětloval Reinders. „Tohle tempo je ideální. Bude mít čas na odpočinek po zápase. Zapracujeme na slabších stránkách a pilování těch silnějších.“

Výhra nad Fernandesovou českou bojovnici posunula na třiatřicátou příčku světového žebříčku. Kolem třicátého místa se už pohybují hvězdná jména, například hrdinka Liverpoolu Molly McCannová, nadějná Američanka Miranda Mavericková nebo bývalá šampionka Miesha Tateová.

Trenér Reinders se však nechce nikam hnát. „Náš management v tomto ohledu pracuje velmi dobře. Po dohodě s UFC nám dávají adekvátní soupeřky. Jak jsem říkal, s Terezou není kam spěchat. Má ještě hodně prostoru, kam růst. Jsem přesvědčený, že bude v následujících letech šampionkou UFC. To ale neznamená, že se musíme zbrkle hnát do top desítky,“ řekl bývalý český bojovník.