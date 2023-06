Manželka Pljuščenka opět dráždí na dovolené: Provokuje z luxusu!

Že ji sankce netrápí, to se všeobecně ví, ale Jana Rudkovská (48) se svými provokacemi rozhodně nepřestává. Naposledy se pochlubila luxusním ubytováním v oblasti Francouzské riviéry, přesněji v Saint-Tropez. Slavné městečko proslavené například sérií filmů s Louisem de Funèsem se tak stalo přechodným místem pobytu manželky krasobruslaře Jevgenije Pljuščenka (40).

Ruská podnikatelka a influencerka s velkou chutí cestuje po světě a užívá si luxusu, který ji obklopuje i doma. Není to tak dlouho, co byla na rodinné dovolené na Maledivách a už se opět válí u moře. Tentokrát zvolila to Středozemní. „Sekce neplánovaná dovolená,“ okomentovala sérii fotografií, na kterých se předvádí.

Její pobyt na »západě« opět vyvolal značnou nevoli. „Proč jako vlastenka nepózujete v Luhansku?“ Zněla jedna z otázek v komentářích. Janu nechaly štiplavé poznámky jako vždy zcela klidnou. Velká podporovatelka ruského prezidenta Putina je na podobné reakce zvyklá a rozhodně se nenechá vyvést ze svého klidu.

Zřejmě jí na jejím počínání nic zvláštního nepřijde a celkem patrný rozpor ignoruje. Každopádně je zřejmé, že za peníze lze cokoliv a i velký podporovatel agrese na Ukrajině si může za dostatečný obnos užívat jakýchkoliv vymožeností západního světa.