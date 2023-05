Ronaldova krize ve vztahu? Hvězdný fotbalista prozradil, jak je to ve skutečnosti!

Namyšlená, rozhazovačná a krutá ke svým kamarádkám. Přesně tak se zahraniční média v posledních týdnech vyjadřovala o Georgině Rodriguezové (29), půvabné polovičce Cristiana Ronalda (38). Ten má být s chováním své lásky značně nespokojený. Legendární fotbalista ale nyní všechny spekulace jasně popřel!

Že jí má plné zuby? Nesmysl! Hvězdný útočník ve službách saúdskoarabského celku an-Nasr Cristiano Ronaldo musel v poslední době čelit nepříjemné lavině spekulací ohledně jeho vztahu s půvabnou modelkou Georginou, se kterou mají společně dvě děti. Jihoamerická kráska měla podle španělského deníku Marca ponižovat své kamarádky.

To ale není všechno. Portugalská televizní stanice CMTV přišla s další znepokojující informací. Ronalda už má údajně unavovat také fakt, že Georgina tráví celé dny v nákupních centrech. „Jen utrácí a utrácí. Navíc si myslí, že je na Ronaldově úrovni. To je to nejhorší,“ prohlásil v televizi novinář Daniel Nascimento.

Proti těmto zvěstem se minulý týden ohradila sama přítelkyně CR7, kdy na instastories přidala k fotce noční oblohy píseň s výmluvným textem. „Závistivci si vymýšlejí, drby se šíří a idioti tomu věří,“ zněla část písničky s názvem Pokud zemřu od amerického hudebníka Romea Santose. Nyní na sociální síti zasáhl i Ronaldo, a dokonce mnohem přímočařeji.

„Na lásku,“ připsal jeden z nejlepších fotbalistů planety k fotce, na které si připíjí společně s Georginou, zatímco si dávají pusu. Zdá se tak, že spekulace ohledně krize jednoho z nejsledovanějších párů na světě vzaly za své a oba jsou ve vztahu i nadále šťastní.