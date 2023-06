Ruský šampion Kostomarov: Ukázal nohy po amputaci! Úřady ho řeší kvůli dluhu

Krasobruslařská hvězda Roman Kostomarov (46) neprožívá zrovna vydařený rok. Sotva přežil kritický průběh zápalu plic, musel podstoupit amputaci nohou a z nemocnice ho doktoři nepropustili ani po půl roce. Moskevský rodák ovšem nic nevzdává a cvičí i s protézama, jak sám nedávno dokázal na sociální síti. Problémy ale nekončí. Nyní vyšla na veřejnost informace, že slavný Rus dluží peníze!

Komu přesně se měl Kostomarov zadlužit? Podle informací ruského webu Komsomolskaja Pravda se ocitl na „černé listině“ Federální daňové služby (FTS). Nejmenovaný zdroj webu uvedl, že zlatý olympionik ze ZOH 2006 dluží na daních 28 tisíc korun. Jak k tomu vlastně došlo? Kostomarov zkrátka nezaplatil včas daň za poslední rok.

Mezitím je s ním v nemocnici jeho manželka Oxana Domninová (38), která nemocnici Kommunarku téměř neopouští a prakticky se v ní zabydlela. Nyní svému milovanému pomáhá v rehabilitaci, která ale bude ještě dosti náročná.

Zejména návrat na led s protézami po amputaci, který chce Kostomarov uskutečnit. Nedávno dokonce zveřejnil video, kde s protézami maká na rotopedu. „Vše teprve začíná. Čeká nás spousta práce,“ napsal pod video. Jeho slova potvrdil i známý sportovní lékař Alexander Jablunovskij.

„Bude se muset naučit znovu bruslit,“ vyřkl doktor nepříjemný ortel pro ruský web KP. „Předpokládám, že to bude jako s malými dětmi. Postaví se na brusle, a dokud nechytí balanc, nebude mít pocit jistoty ani stability. Nejobtížnější ovšem bude opět obnovit jeho umění výstupu na ledě a lehkost rovnováhy, ale doufám, že to Roman zvládne,“ řekl na závěr Jablunovskij. Nyní tak zbývá doufat jen v to, že Kostomarov splatí všechny dluhy a zároveň se dostane zpět na kluziště, aby mohl své fanoušky i nadále oslňovat úchvatnými výkony.