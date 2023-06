Nic pro slabé povahy: Martinez seřezal soupeře tak, že mu explodovalo ucho

To ale byla pořádně krvavá podívaná! Ostrý souboj Fernando Martinez versus Jade Bornea o titul IBF v super-muší váze připomínal hororový snímek. Poraženému Borneovi po sérii úderů doslova „explodovalo" ucho, ze kterého stříkala krev až na kameru snímající zápas.

Fanoušci boxu již něco podobného mohli spatřit v roce 2005 během duelu Antonia Margarita a Sebastiána Lujana o pás WBO ve velterové váze. Ošklivé zranění vyděsilo řadu diváků i tentokrát, neboť krev poraženého boxera se dostala až na televizní kameru.

Byl to hon kočky s myší! Brutální bitva o titul IBF v super-muší váze, která se odehrávala v Minneapolis minulou sobotu, gradovala v poslední třetině zápasu. Jednatřicetiletý Fernando Martinez svého ochromeného soupeře Jadea Borneu vůbec nešetřil, natlačil ho k provazům, dostal ho pod neuvěřitelný tlak a „seřezal ho na dvě doby“.

V devátém kole po sérii několika silných a přesně mířených úderů do oblasti sluchovodu měl filipínský boxer pravé ucho doslova na maděru. Krev z něj stříkala jako z vola přímo na kameru a bylo vidět, že má již potíže s udržením rovnováhy. Rozhodčí Charlie Fitch následně ukončil zápas v polovině jedenáctého kola, výbušný Argentinec si tak odnesl cenný skalp a obhájil mistrovský pás IBF.

Novináři se poté ptali vítěze, zdali si povšimnul špatného zdravotního stavu svého soupeře. „Určitě jsem viděl to zranění. Nic takového jsem ještě nezažil. Udeřil jsem ho levačkou a to ucho prasklo, explodovalo. Dokonce jsem řekl rozhodčímu, aby byl opatrný, že si myslím, že je opravdu vážně zraněný,“ poodhalil argentinský bijec své myšlenkové pochody.

„Pokračoval jsem stále v aktivitě a snažil se, abych zápas co nejdříve ukončil.. A nakonec mě to dovedlo k vítězství," pochvaloval si Fernando Martinez svůj taktický plán, díky kterému se nyní může pochlubit úžasnou bilancí 16:0 na profesionální boxerské scéně.

Jeho soupeř naopak musel skousnout první porážku v kariéře. Nyní si líže krvavé šrámy, ale vypadá to, že si do budoucna neodnesl žádné trvalé následky. „Prvních sedm kol bylo celkem vyrovnaných, pak došlo na to zranění ucha. Je to nešťastné, avšak stává se to. Přesto jsem se snažil bojovat až do konce,“ řekl po zápase Bornea, který téměř dva roky trénoval v USA v odloučení od své rodiny kvůli snu o titulu. Ten se však rozplynul.