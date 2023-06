Hříšník Jankto v Miami s Pogbou: A teď za Messim?

Vyjma ostře sledovaného coming outu a průšvihu se šoférováním bez řidičáku toho v uplynulé sezoně moc neukázal, hostování ve Spartě skončilo fiaskem a musel se pakovat. Nyní relaxuje na Floridě, kde si dokonce pořídil společné foto s Paulem Pogbou (30). Co ale bude s trápícím se fotbalovým reprezentantem Jakubem Janktem (27) dál?

Spíše než o španělském Getafe, s nímž má stále smlouvu, se mluví o návratu do italské Serie A, kde po něm touží nováček z Cagliari. Jenže teď se zjevil na dovolené v Miami, kde si udělal selfíčko i se slavným Francouzem Pogbou. Hned se objevily spekulace, že by Kuba mohl zamířit do tamního Interu Miami, kde bude už co nevidět vládnout božský Messi...

Byla by to jistě příjemná změna oproti skandálu, o který se postaral před dvěma měsíci. Uprostřed dubna totiž odmítl podstoupit test na drogy poté, co ho policisté zastavili nedaleko tréninkového centra Sparty na základě upozornění od řidiče, který jel za ním.

,,Pokud řidič odmítne test na drogy a lékařské vyšetření, je podezřelý ze spáchání přestupku na úseku dopravy a bude oznámen příslušnému státnímu orgánu k řešení," uvedl tehdy pro web TN.cz tiskový mluvčí pražské policie Jan Rybanský. Podle fotky s Pogbou nicméně prožívá Jankto podstatně lepší časy. Kde ale nakonec zakotví?