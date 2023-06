Zářící Neymar má další radostnou novinu: Prozradil pohlaví očekávaného dítěte!

V posledních dnech prožívá slavný fotbalista Neymar (31) mimořádně rušné období. Nejen, že se provalilo jeho povolení k nevěře od jeho partnerky Bruny Biancardiové (29), ale jeho otec byl zatčen brazilskými úřady za ničení životního prostředí. Obě eskapády ale přebíjí fakt, že se stane tátou. A nyní hvězdný pár prozradil, jestli se jim narodí chlapeček, nebo holčička!

Útočník ve službách PSG se společně se svou milovanou podělil o úžasnou zprávu s fanoušky na sociální síti. „Na tento okamžik jsme se tolik těšili. Nemůžeme se dočkat, až se stebou setkáme osobně, DCERO!“ prozradili očekávané pohlaví miminka, které se narodí za několik měsíců. „Jsi náš největší dar!“ doplnili.

K textu zároveň přidali i povedené video. Neymar zde své lásce připne na krk luxusní přívěsek ve tvaru zámku. Následně oba jedou na místo, kde syn reprezentanta Brazílie David Lucca (12) zmáčkne tlačítko a vystřelí růžové konfety. Po tomto záběru je jasné, že Neymar se dočká své první dcery.

Jihoamerická hvězda oznámila příchod potomka v dubnu. Pro Neymara a Brunu to bude jejich první společné dítě, ale nechybělo moc a žádné zakládání rodiny by se nekonalo. Ještě loni v srpnu oba oznámili, že jdou od sebe. Krátce na to se ale dali zase dohromady. No a brzy se z jejich lásky zrodí nový život.