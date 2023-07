Reprezentant Flek ve Varech na koncertě Ricchi e Poveri: Párty s těhotnou přítelkyní!

Není tomu ani měsíc, co pár oznámil radostnou novinu v podobě očekávání přírůstku do rodiny. Nyní hokejista Jakub Flek a jeho překrásná partnerka Zora Bolková vyrazili na filmový festival do Karlových Varů, kde se skvěle bavili na koncertě legendární italské kapely. Partnerka českého reprezentanta by brzy měla na svět přivést jejich prvního společného potomka a těhotenství ji moc sluší!