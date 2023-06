Společné štěstí na cestě! Přítelkyně Jakuba Fleka ukázala těhotenské bříško

Bývalý karlovarský útočník Jakub Flek (30) bude poprvé otcem! Jeho krásná přítelkyně Zora Bolková se vůbec neostýchala a vysdílela na Instagramu fotografii zabouleného bříška. A to je pořádný důvod k radosti!

Jakub Flek přes 5 let randí s krásnou modelkou Zorou Bolkovou, která mu naplno fandí a často ho podporuje přímo v hledišti nejen během reprezentačních zápasů. Na svém instagramovém účtu má skoro 30 tisíc sledujících a kromě svých pohledných fotografií sdílí i obrázky, které jasně dokládají, že si půvabná brunetka se svým přítelem naplno užívají života.

A právě na sociálních sítích Zora zveřejnila fotografii, na které bez ostychu ukázala své těhotenské bříško. Příspěvek na Instagramu doplnila komentářem: „…naše štěstí na cestě,“ a označila svého milého, který k fotografii přidal tři srdíčka na znamení jejich lásky a oddanosti. Vypadá to tedy, že Jakub bude mít brzy v hledišti o jednoho fanouška více!



Několikanásobný reprezentant Jakub Flek je objevem hokejového MS 2021, kde oslnil zejména svou rychlostí i střelbou extrémně důležitých branek. Do extraligy pronikl v sezóně 2013/14 v dresu Karlových Varů a postupně se propracoval do role lídra týmu. Bronzový medailista z MS 2022 pak uplynulý rok strávil v brněnské Kometě, která má každoročně největší ambice.