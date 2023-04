Hrdina o Jágrovi i glosách na Twitteru: Pavlova výhra byla jako hokejové zlato

Z bývalých hokejistů je spolu s Dominikem Haškem nejaktivnější na sociálních sítích. Veřejně podpořil současného prezidenta Petra Pavla, vymezuje se proti Andreji Babišovi. „Nechápu, proč má zapotřebí pořád schytávat tolik hejtů od slušných lidí,“ říká Jiří Hrdina.

Při glosách nepoužívá zrovna diplomatický tón. Co na srdci, to na jazyku. Heslo, jímž se řídí celý život. Během hodinového povídání ale padla řeč i na hokej, zálibu v rockové muzice nebo na vzpomínky, kdy kvůli zrádné bakterii bojoval o život.

Co teď víc sledujete? Hokej, nebo politiku?

„Pochopitelně hokej. Jedná se o moji práci, která mě naplňuje, dělám skauting pro Dallas. Tomu se daří, takže jsem spokojený. Politika je okrajová záležitost, ale je pravda, že se ji snažím sledovat zblízka. Není mi rozhodně lhostejné, co se u nás děje.“

To jste měl v sobě vždycky?

„Myslím si, že se to probudilo po sametové revoluci, kdy jsem začal politiku víc sledovat. Kolem roku 1992 nebo 1993, když jsme se vrátili z Pittsburghu. Ale nebylo to tak intenzivní jako dneska, protože mi přišlo, že všechno tenkrát běželo, jak má. Dělaly se velké věci, jak z ekonomického i společenského pohledu. Naše republika se začala přetvářet a mě bavilo se potkávat s lidmi, kteří se na tom podíleli a působili v politice.“

Odpor ke komunistům máte hluboko zakořeněný od mládí?

„Ano. Už od roku 1968, kdy byla v Mladé Boleslavi, kde jsem vyrůstal, ruská posádka. Jednou se dostal můj táta do rozepře s partou ruských důstojníků a nakonec skončil na tři dny v ruských kasárnách. My jsme nevěděli, co se bude dít, jestli se vrátí, nebo ne. Žádné zprávy jsme neměli. Naštěstí potom přišel domů. Komunistické zlo mi hrozně lezlo krkem. Vlastně už od okupace.“

Kvůli komunistům jste navíc nemohl dřív odejít ani do NHL.

„Šlo to až později, ve třiceti, když jsem splnil podmínky, které režim požadoval. Pochopitelně by bylo fajn, kdybych za moře šel dřív. Ale bohužel, doba byla hrozná.“

O emigraci jste neuvažoval?

„Tohle téma bylo chvíli na stole, ale nakonec jsem zjistil, že bych si nedokázal představit opustit rodinu, kamarády. Takže to nepřicházelo v úvahu. S reprezentací i národním týmem jsme často byli na Západě na různých turnajích, takže možnost se nabízela. Ale do toho jsem nešel. Od roku 1984 už jsem se těšil, že by NHL mohla klapnout, protože byly dané podmínky pro odchod. Navíc mě draftovalo Calgary.“

Vy jste z bývalých hokejistů nejaktivnější na Twitteru, že?

„No, ještě Hašan je taky hodně vidět.“

To máte pravdu, Dominik Hašek je také výrazný.

„Ale on se spíš věnuje východní velmoci než vnitřní politice. Já to mám obráceně. Rusko je pro mě zaprodané, ani nemá cenu, abych kvůli němu ztrácel čas. Navíc se tomu věnuje právě Hašan, je zbytečné, abych do toho nějak zabrušoval. Máme to hezky rozdělený.“ (smích)

Jaké máte reakce?

„Zatím samé pozitivní. Musím zaklepat, že jsem se nesetkal s nikým, kdo by mi nadával nebo mi to vyčítal. Spíš přicházejí lidé, které ani neznám, a říkají, že mě sledují a líbí se jim, jak veřejné věci glosuju.“

Nechodíte daleko ani k ostřejším výrazům.

„Na Twitteru to k tomu asi patří, jsou v tom emoce. O tom to je. O okamžité reakci na něco, co se právě stalo. Když něco glosují novináři o den nebo dva později, mohou být opatrnější a sáhnou k jiným formulacím. Ale já jsem vždycky ctil pravidlo: Co na srdci, to na jazyku.“

To je z vašich glos a příspěvků jasně vidět…

„Nemám problém říkat věci naplno. Když se mi něco nelíbí, vyjádřím se k tomu. Nemusí to být jenom vůči dnešní opozici. Ale i pokud někdo z tábora, kterému fandím, udělá něco špatně, taky to naplno napíšu.“

Nenarážel jste kvůli téhle upřímnosti během kariéry?

„Párkrát jo, ale zase to nebylo nic dramatického, že bych kvůli tomu musel končit s hokejem. Pokud se mi něco nezdálo, šel jsem s tím ven. Většinou za lidmi, kteří s tím mohli něco udělat.“

O co třeba šlo?

„O věci okolo týmu, program a podobné věci. Ale nikdy se to nedostalo do fáze, že by mi to zkrátilo nebo negativně ovlivnilo kariéru.“

Na Twitteru vystupujete jako Dallas Stars. Nechcete už to změnit na vaše jméno?

„Myslím si, že po více než deseti letech je to daný a nemá cenu s tím šíbovat. (smích) Už to nebudu měnit. Publikuju tam i svoje fotky, spousta lidí mě tam jmenuje, takže kdo ten účet nezná, brzo pochopí, o koho jde. Už to ke mně po těch letech patří.“

Babiš chce pořád škodit

Nedávno jste popisoval, jak vás potkal Andrej Babiš a říkal, že jste jeho hejtr. To bylo poprvé, kdy jste se viděli osobně?

„Myslím, že podruhé.“

Kdy to bylo předtím?

„Jestli si dobře pamatuju, tak na jednom tenisovém turnaji v Přerově. On tam byl jako jeden ze sponzorů, ale to ještě nebyl Agrofert. Už je to dávno, třeba