Češi upravili sestavu: připojí se hvězdy extraligy i Červenka, šestice končí

Do reprezentace brzy dorazí Marek Langhamer, Lukáš Sedlák i Roman Červenka. A co další? • Koláž iSport.cz

Po zápasech v Ostravě končí šestice hráčů. Trenéři postupně poděkovali brankáři Štěpánu Lukešovi, obráncům Michalu Moravčíkovi, Pavlu Pýchovi a útočníkům Kryštofu Hrabíkovi, Adamu Najmanovi a Luboši Horkému.

„K týmu se připojí noví hráči, ale i ti, kteří odjedou, odvedli kvalitní práci,“ komentoval trenér Kari Jalonen. „Naše hlavní práce teď je poskládat line-up, sedneme si k tomu. Ale opravdu všichni hráli dobře.“

Vyřazování nebylo pochopitelně příjemné. „Je to nepříjemná část, která je každý týden,“ pokrčil rameny útočník Radan Lenc, který si ve druhém duelu proti Slovensku připsal dva góly (ze hry a vítězný z nájezdu). „Všichni chceme pokračovat dál a dostat se až na mistrovství světa, ale bohužel. Je to takhle dané a přijde dost kvalitních kluků. Když při vyřazování neslyšíte své jméno, je to úleva, že pokračujete dál. Je smutné, když někdo končí, jsme tady už nějakou dobu spolu a máme výbornou partu. Je to, jak to je.“

Generální manažer Martin Havlát už ve čtvrtek oznámil pětici borců, kteří se připojí z NHL. Brankář Karel Vejmelka, obránci David Jiříček a Stanislav Svozil a útočníci Martin Kaut a Dominik Kubalík.

Kromě Kubalíka, který se připojí až na České hry v Brně, se noví hráči budou hlásit příští týden před dvěma zápasy s Rakouskem. V přípravě na tým Kariho Jalonena čeká před šampionátem celkem ještě pět duelů. Dva proti Rakousku a potom generálka v Brně na Českých hrách proti Finsku, Švédsku a Švýcarsku.