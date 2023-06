Salákova těhotná žena prozradila: Proč musí »skončit« s dětmi a co nevěra?

Ke svým fanouškům je maximálně upřímná! Manželka hokejového brankáře Alexandra Saláka je momentálně pošesté těhotná a část volného času tráví komunikací se svými sledujícími na sociálních sítích. Těm nedávno prozradila, proč je šesté dítě posledním potomkem a nakousla také téma nevěry!

Míša Saláková fanouškům dovolila, aby se ji ptali na libovolné dotazy a přínivci populární blondýnky se rozhodně nedrželi zpátky. Na manželku bývalého reprezentanta uhodili například i s dotazem na nevěru a vyzvídali, jeslti ji někdy musela se svým mužem řešit.

„Nevěru jsme neřešili a pevně věřím, že nikdy řešit nebudeme muset. Něco jsme si před Bohem slíbili, oba dva máme morální hodnoty nějaké nastavené a taky si vážíme našeho vztahu, rodiny, dětí,“ pravila Míša. „Já věřím na krásný, upřímný a pevný vztah založený na důvěře. Na druhou stranu vůbec nikoho neodsuzuju, člověk chybuje, odpouští… i to je život,“myslí si pohledná blondýnka, která byla dotázána i na to, jak se z případné nevěry dostat.

„Vůbec si nedokážu představit, jak moc to musí bolet druhou stranu. Asi srdce to vždycky vyřeší a jestli je to pravá láska, odpustit a začít znovu se vždycky dá,“ míní Saláková, jejiž fanoušci se ptali i na rozhodnutí nemít více než šest dětí.

„Já bych jich měla klidně i deset, ale já ani Saša nepatříme do rodiny Rothschildů, bohužel,“ smála se Míša. „Proto abychom si udrželi standard, na který jsme zvyklí, aby dětem nikdy nic nechybělo, každému z nich jsme mohli zaplatit vzdělání, tak musíme končit,“ vysvětlila maminka Frederika (11), Sebastiana (9), Charlotte Mii (7), Beatrice Anny (6) a Huga (2).

„Děti jsou drahý koníček. To vám asi nemusím vyprávět, čím jsou starší, tím je to dražší. Sice naše děti nejsou od malička zvyklé jíst zlatýma lžičkami, ale taky jim nechceme brát možnost, že něco nemohou na úkor toho, že mají tolik sourozenců,“ popsala důvody svého rozhodnutí Míša.