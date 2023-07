Rusové pění nad Haškem: Vrať peníze, které jsi tady vydělal!

Hokejová legenda Dominik Hašek má od počátku ruské invaze na Ukrajinu o svém názoru jasno! Kromě toho je také jedním z nejhlasitějších zastánců názoru, že by Čechům nemělo být umožněno odejít pracovat do Ruska, které sportovní aktivity, a zejména pak hokej, využívá k propagandě. Rusové ale jeho názory jen těžko koušou!

„Je to jiná kultura, jiná historie,“ prohlásil »Dominátor«, když se kdysi přesouval do Spartaku Moskva. Rusům dal tehdy sice šanci, ale po 12 letech se ukázalo, že jejich odlišnost bude opravdu dost markantní, když se s úsměvem na rtech dokáží přesunout do sousedního státu a s argumentem »denacifikace a demilitarizace« páchat zvěrstva na civilistech, včetně malých dětí.

Není proto divu, že nejen Haškovi, ale i řadě hokejových fanoušků se zdá zvláštní, že do Ruska někteří Češi odjíždí za prací. Velice populárním případem jsou hokejisté, kteří míří do tamní KHL. Podle Haška jdou tyto situace ale především za zákonodárci, kteří za téměř rok a půl trvající válku nenastavili legislativu tak, aby práci na ruské půdě zakazovala.

„Prosím, neplivejte na hráče, ale na 200 našich poslanců a 81 senátorů. Ti nás ani po roce a půl války nechrání před tímto (pro společnost a spojence velmi nebezpečným jednáním) zákonem. Naši občané v vytváří v zemi nepřítele prací hodnoty, které on používá proti nám a spojencům,“ komentoval Hašek kritiku, která se snesla na hlavu Davida Skleničky. Ten podepsal smlouvu s Barysem Astana.

Jenže Rusové si berou komentáře legendárního brankáře velmi osobně a nad čímkoliv negativním pění zlostí, jak nedávno ukázal i bývalý hokejista a poslanec Dumy Vjačeslav Fetisov: „Už mě to nepřekvapuje. Dominik za nás hrával, podle mého názoru hrál za dobré peníze. Proč by měl připravovat ostatní o možnost hrát a vydělávat peníze?“ čertil se Rus podle webu Vseprosport.ru. „To je nějaká blbost. Ať vrátí peníze, které si tady vydělal, pak bude všechno fér,“ míní Fetisov, kterému zcela evidentně unikla podstata Haškových slov.