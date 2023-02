Haškův boj s Rusy v NHL? Šéf Bettman se poprvé ozval: Nemluví za Česko!

Zakažte ruským sportovcům, aby vás reprezentovali! Aby tím nemohli propagovat agresivní ruskou politiku! S tímto požadavkem obeslal Dominik Hašek už v prosinci NHL i tenisovou WTA a ATP. K aktivitě vyzval i další profesionální organizace po celém světě. „Ani ta nejkrásnější hra na světě není víc než lidský život,“ zdůraznil.

Reakce ze strany NHL? Žádná. Klídek, ticho, teploučko. Vždyť u nás se nic neděje, tak co bychom se vzrušovali, že? Vrcholnou oslavou pokrytectví byla víkendová akce All-Star Game. Té se mimochodem zúčastnilo hned devět ruských hokejistů.

„Hokejový svátek? Ne! Ta nejhnusnější reklama na russkou válku a zločiny včetně genocidy na ukrajinských dětech!“ odsoudil akci Hašek. Obul se taky do stanice Nova Sport, která show přenášela. „Vysílat NHL s ruskými občany není pouze nechutné, ale je to reklama na válku a zločiny. Stojí to životy mnoha Ukrajinců.“

Na Utkání hvězd nechyběla ani největší ruská hvězda a kamarád válečného štváče Putina Alexandr Ovečkin . S úsměvem v triku a šortkách, se slunečními brýlemi a malým synem na klíně ve floridském teple žertovně odpovídal na plytké dotazy amerických novinářů. Nepříjemné dotazy? Ale jděte, to se tu nenosí. Třeba se Samanthou Pellovou z Washington Post se pak družně objal. Sama o tom na sítích zjihle referovala.

Zatímco na Ukrajinu dopadaly další rakety, Ovečkin se spolu se svým čtyřletým synem proháněl po ledě a bavil diváky.

„Liga klesla na úplné dno. Nechat Ovečkinova syna vystupovat při All-Star Game NHL je plivnutí do tváře přibližně 500 zabitým, tisícům zraněných a desetitisícům unesených ukrajinských dětí,“ ostře vypálil na Twitteru Hašek. „NHL a Gary Bettman musí za tento ohavný čin zaplatit!“ přidal.

Bettman na Haškova slova v neděli reagoval. „Nemyslím si, že pan Hašek mluví za českou vládu nebo za český lid. Má ale samozřejmě právo na svůj názor. Já s ním však určitě nesouhlasím,“ pravil stručně komisionář a nejvyšší šéf NHL.

Pod příspěvkem na sociálních sítích se hned rozjela debata. „Dominik mluví jménem masy lidí. NHL ztrácí s takovými skandály respekt,“ přidal třeba na podporu Haška prezident hokejového klubu z Trenčína Miloš Radosta. Mnoho Američanů si však pomyslně klepe na čelo a Haškovy ataky odsuzují. Nechápou, proč někdejšímu elitnímu brankáři vadí malé dítě na ledě, a poťouchle připomínají, že Hašek zřejmě dostal mnoho tvrdých ran pukem do hlavy.

Že se za oceánem v otázce ruské agrese vůbec nic neřeší, dokládá taky o víkendu odvysílaný nový film stanice ESPN. Premiéru si odbyl snímek The Greatness (Velikán), který pojednává právě o úžasné hokejové pouti Ovečkina. Ano, pouze té hokejové.

Haškovy tweety samozřejmě neunikly ani pozornosti ruských médií. Těžko uvěřitelné je, že tamní „novináři“ v rámci domácí propagandy dokonce neváhají upravit Haškovy věty, aby odpovídaly místní lživé politice. „Hašek označil účast ruských hokejistů na Utkání hvězd za ‚nechutnou reklamu na speciální operaci',“ stojí například v textu obřího sportovního webu Championat. V závorce pak uvádí, že „formulace byla změněna v souladu s oficiálním stanoviskem Ruské federace“. Obrázek si udělejte sami.

Ovečkina se mimo jiné zastal taky někdejší hokejový expert, dnes již 89letý známý excentrik Don Cherry. „Alex je skvělý hráč a skvělý člověk a zaslouží si něco lepšího, než aby se s ním takhle zacházelo. Je to hokejista. Nemá nic společného s válkou na Ukrajině. Nic z toho není jeho chyba. Není v tom zapletený.“ Pak přidal, že stejný dav odstřelil i jeho. Cherry byl v roce 2019 propuštěn televizí Sportsnet za své nekorektní narážky vůči imigrantům.