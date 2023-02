Hašek k šéfovi NHL: S Rusy se mýlí. Chtěl mě zasáhnout, má se na co těšit

Poprvé dostal Dominik Hašek odpověď z NHL. Do ligy už nějakou chvíli tepe, že když soutěž nechává hrát ruské hráče, podporuje tím válku na Ukrajině. Hodně ho naštvalo utkání hvězd, které se neslo ve znamení poklon Alexandru Ovečkinovi . Z akce ho odpálil šéf NHL Gary Bettman, že bývalý brankář má na názor právo, ale nezastupuje ani český lid, ani vládu . „Nechat Ovečkinova syna vystoupit na Utkání hvězd bylo plivnutím do tváře stovkám zabitých, tisícům zraněných a desetitisícům unesených ukrajinských dětí,“ tvrdí Hašek.

Cítíte, že ve vašem boji ještě přitvrzuje, když se už ozval i Bettman?

„Je dobře, že se ozval. Jsem opravdu moc rád, že se ozval.“

Počkejte, rád? Nezdá se, že by chtěl slyšet vaše argumenty.

„Zaplaťpánbůh, že se ozval. Zatím mě ignoroval, teď je vidět jedna věc, začal vnímat, že čelí kritice. Ozval se samozřejmě jen tak, aby mě nějak zasáhl.“

Počítal jste s tím, že bude chtít píchnout?

„Vlastně ano, chtěl tím třeba odradit i některé mé fanoušky. Ale já vám řeknu, že mě rozhodně neodradí. Jen zopakuju to, co říkám vždycky. NHL je zodpovědná za svoje činy. A tím, že u sebe nechává hrát ruské hráče? Jen dělá reklamu ruské válce, zločinům, které se na Ukrajině dějí, včetně genocidy na dětech. NHL za to musí pykat. Gary Bettman stojí v čele ligy, takže pro něj to platí především. Mám jeden cíl, aby všechno na Ukrajině dobře dopadlo, proto bojuju proti tomu, co dělá NHL. Jednou za to všechno liga bude muset zaplatit a hodně tvrdě.“

Bettman zmínil, že vaše slova nereprezentují hlas vlády, ani nemluvíte za lidi v Česku. V tom druhém se možná trochu spletl, nemáte ten pocit?

„Zatím to není hlas naší vlády a oficiální hlas naší země. Ale miliony lidí u nás to cítí podobně jako já. Troufnu si říct, že navíc nejde jen o Česko, ale o celou střední a část východní Evropy. Gary se velmi mýlí, když říká, že jsem ve svém názoru osamocený. Není to pravda a on už to začíná cítit.“

A nemůže být jeho pohled prostě jen zkreslený tím, že netuší nic o vpádu sovětských vojsk do Československa v roce 1968, nemá páru, jak dlouho nám tady vojsko po nařízení Moskvy „pomáhalo“? Že prostě jen nechápe realitu země, která fungovala roky pod vlivem komunistů?

„Nechci ho omlouvat. Ale ano, je potřeba vidět, že Amerika je hodně daleko, on se necítí ohrožen a dost dobře situaci nechápe. Jen ode mě dostal už dva dopisy, kde jsem se mu snažil všechno vysvětlit. V tuhle chvíli už Gary Bettman musí vědět, že svým chováním podporuje ruskou vládu, jejich agresi na Ukrajině i propagandu.“

Jeden kolega mi říkal, že mu tímhle zápalem připomínáte éru, když jste chytal. Nejdřív nikdo moc nevěří, že uspějete, ale tak dlouho na cíli pracujete, až všechno zlomíte. Je to ta samá neústupnost?

„Možná. Pro mě je to taky boj. Myslím ho vážně, jde mi o záchranu životů lidí na Ukrajině. Věci, které dělá NHL, nejsou správné. Lidi na Ukrajině zatím umírají, pokud by se soutěž za mořem začala chovat jinak, zachrání hodně životů. O tohle mi jde, chci pomoci Ukrajině. Jde ale i o bezpečnost naší země, na to taky nezapomínám. Gary Bettman se má na co těšit. V žádném případě neustoupím.“

A podařilo se tyhle starosti vypnout v úterý večer na galavečeru pardubickéh hokeje?

„Podařilo, přijel jsem na oslavu pardubického hokeje, celá byla fantastická. Na konci programu se postavit na jeviště s Vláďou Martincem? Jako malý kluk jsem se na něj chodil dívat, pak mě i trénoval a získali jsme titul v roce 1989. Potkal jsem tady lidi, kteří pro pardubický hokej hrozně moc udělali dřív, nebo dělají teď. Užil jsem si celé dvě hodiny.“

S Vladimírem Martincem jste přebrali i ocenění za pardubické hokejisty století. Co pro vás znamená mezi všemi poháry a medailemi?

„Hodně, dost pro mě znamená, že jsem tam stál právě s panem Vladimírem Martincem. Chodil jsem se sem na někoho koukat jako malinký kluk, a teď tam stojíme spolu. Vážím si toho. Celý večer byl krásný, dobře zpíval Olympic, na konec i moje dcera. (usměje se) Hlavně šlo ale o hokej a oslavu velkých generací, které Pardubice měly. Úspěchů tady bylo hodně, ne jen tituly. Pan Weiss založil klub, parta pánů z roku 1950 vybojovala nejvyšší soutěž. Od té doby ji klub hraje nepřetržitě, to má ohromou cenu. Tituly jsou třešnička na dortu.“