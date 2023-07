Bývalá žena trenéra Pešána Lucie: Tulí se k novému muži!

Bývalá úspěšná lyžařka Lucie Hrstková (41) strávila řadu let po boku někdejšího kouče nároďáku Filipa Pešána (45). Ten ale nejdřív skončil u reprezentace a nakonec i u samotné manželky, jak vyšlo před několika měsíci najevo. Rodačka z Valašského Meziříčí ale moc dlouho sama nezůstala a podle všeho si zase našla svůj kousek štěstí!

„Některé společné cesty končí dříve, než bychom chtěli... V určitém okamžiku ale víme, že jsme na nich došli na konečnou a že dál už prostě musíme jít každý svou cestou sám,“ napsala dříve Lucie na sociální sítě a člověk nemusel být raketový inženýr, aby si domyslel, že vztah mezi bývalou lyžařkou a hokejovým trenérem je minulostí.

Hrstková ale evidentně jako správná sportovkyně jakékoliv případné splíny zahání aktivním životem, ke kterému vždy měla velmi blízko. A teď se navíc zdá, že do přírody nevyráží sama! Na instagramu se pochlubila výletem na Radhošť a k soše Radegasta dorazila s mužem, se kterým se v cíli své cesty zvěčnila v objetí.

Doprovod Hrstkové navíc před pár dny zveřejnil na sociálních sítích společnou fotografii, ze kterého je zřejmé, že mají oba totožnou zálibu. „Když kolo miluješ, není co řešit,“ okomentoval selfíčko, které doplnil o emotikon srdíčka. Je láska k cyklistice to jediné, co jej s bývalou reprezentantkou spojuje?