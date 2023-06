Varaďa si vyhrál luxus. Plat? Klidně čtyřikrát víc než Pešán. Zbytek je jinde

Václav Varaďa vládne. Nejblyštivější trenérská značka začala cepovat Pardubice. Logicky, vidíte to i na financích. Vždycky najdete mínusy, na druhou stranu, on je ten, který vyhrál s Třincem třikrát za sebou pohár. Stvořil bestii, sepsal recept na vítězství. V Česku si může říct prakticky o cokoliv a dostane to. Ovšem podmínky pro trenéry v extralize celkově? Nic extra. Klidně trénujete za sumy kolem 80 tisíc korun. Varaďa ale může v Pardubicích brát klidně čtyřikrát víc než Filip Pešán v Liberci.