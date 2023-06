Horší než Berdych. Vybučený Fritz válčil s diváky, vyřadil domácí naději

PŘÍMO Z PAŘÍŽE | V Česku se vzpomíná na madridský zápas Tomáše Berdycha z roku 2006 proti Rafaelu Nadalovi. Jednadvacetiletý chasník z Valmezu tehdy srazil domácího favorita a s přiloženým ukazováčkem k ústům provokativně tišil tribuny. Rafa ho za to počastoval prohlášením, že je zlý člověk. Daniil Medveděv si před pár lety na US Open pohrával s pískotem fanoušků. „Hlavně bych vám chtěl lidi všem poděkovat, protože jste mi dali energii k vítězství. Až budete usínat, chci, abyste si pamatovali, jak jste mi pomohli,“ dráždil tribuny. Co však zažilo letošní Roland Garros ve čtvrteční noci, to byl úplně jiný level než tyto dva případy.