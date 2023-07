Kostomarov září štěstím: Úžasná zpráva, na kterou čekal půl roku!

Chtěl pobavit děti, místo toho málem zaplatil životem. Řeč je o slavném krasobruslaři Romanu Kostomarovi (46), který se v lednu ocitl s těžkým zápalem plic v jedné z moskevských nemocnic. Po převozu mu doktoři dávali minimální šanci na přežití. Nyní je ale vše jinak a Kostomarov může slavit!

Moment, ve který někteří v lednu ani nedoufali, je opravdu tady. Slavný krasobruslař Roman Kostomarov dostal konečně od doktorů v moskevské nemocnici Kommunarka povolení, aby mohl po půl roce vyrazit domů! Přelomovou novinu zveřejnil sám ruský sportovec na sociální síti. „Domů,“ napsal k videu na instastories, kde se loučí s celým zdravotním personálem, který se o něj staral.

,,Odcházím v dobré náladě," řekl Kostomarov a pokračoval. ,,Mám před sebou celý život. Díky vám jsem naživu," vzkázal zdravotníkům. ,,Bohužel jsem toho v boji o život hodně ztratil, ale nebylo jiné cesty. Děkuji všem, kteří při mně stáli," doplnil.

Proč se ale u Kostomarova letos v lednu změnil zápal plic v boj o život? Zlatý olympionik z Turína si totiž 1. ledna natáhl rameno. Aby mohl pokračovat v ledních představeních, nechal si vpíchnout protizánětlivou injekci. Ona injekce ale mimo jiné zmírňuje pocit bolesti a pomáhá snižovat teplotu. Právě to se Kostomarovi během vystoupení v mrazu -30 stupňů málem stalo osudným.

Jen dvě procenta

Podle ruského trenéra Alexandra Žulina způsobila Kostomarovovi kritický zdravotní stav právě injekce, které mu paradoxně měla pomoct. „Je to velký hrdina. Byl to pro nás všechny velký šok, když jsme se dozvěděli, co se s Romanem děje. Následně mi bylo řečeno, že jeho šance na přežití jsou pouhá dvě procenta,“ citoval Žulina na svém webu ruský deník Komsomolskaja Pravda.

O půl roku později už ale hvězdný krasobruslař maká na svém návratu na kluziště, byť s protézami. Nohy, prsty na levé ruce a část pravé ruky mu museli doktoři amputovat. Moskevského rodáka čeká náročná cesta zpět na ledová kluziště. Kostomarov už ale letos ukázal, jak velký je bojovník.