Pro lyžaře Plisku (†42) truchlí i parťáci z biatlonu: Proč se zřítil ze stěny smrti?!

Tento týden dorazila do České republiky smutná zpráva! Svět opustil běžkař na lyžích Jiří Pliska (†42), který zemřel po pádu ze skály Wolfs Head v jižní části amerického pohoří Wind River Range ve Wyomingu. Co se všestrannému sportovci stalo osudným?

Wolfs Head je hora s nadmořskou výškou 3707 m. n. m. v pohoří Wind River Range, která se nachází na severozápadní straně Cirque of the Towers, oblíbené lezecké oblasti v národním parku Grand Teton. Na výběr jsou zde stovky tras v obtížnosti od 5.1 až do 5.11 v rámci hojně používaného YDS systému (Yosemitská desítková soustava), proto je tato destinace velice oblíbeným cílem horolezců, kteří si chtějí zdokonalit své technické dovednosti.

Tuto nebezpečnou horu se snažil zdolat český laufař a vášnivý horolezec v jedné osobě – Jiří Pliska, ale navzdory svému velkému úsilí na tuto náročnou stěnu nakonec nestačil. Smutná zpráva o jeho skonu samozřejmě zásáhla rodinu a blízké přátele, ale také třeba jeho „biatlonové parťáky“, kteří oplakávali náhlý odchod svého sportovního kolegy na sociálních sítích.

„Na Jirku budeme vzpomínat jako na neskutečně pozitivního člověka, který žil svůj život naplno a miloval sport. Vášnivě se věnoval horolezectví, patřil mezi nejlepší české laufaře a místo v jeho srdci měl i biatlon,“ poodhalili na Twitteru, jak byl zesnulý lyžař sportovcem tělem i duší.

„V našem týmu měl na starosti funkční diagnostiku a neustále se snažil hledat cesty, jak naše sportovce v přípravě posouvat. Tím, jak žil, pro nás byl a vždy bude velkou inspirací,“ vzkázali.

Pátrání

Mluvčí národního parku Valerie Gohlkeová se pak vyjádřila k Pliskově smrtelnému pádu v místních médiích. Podle ní byl nahlášen jako pohřešovaný v pondělí ráno okolo sedmé, kdy byl naposledy spatřen v oblasti Cirque of the Towers.

Pátrací a záchranná služba okresu společně se správci parku lokalizovala horolezce poblíž vrcholu Wolfs Head poměrně brzy, avšak kvůli náročnému terénu se k němu dlouho nemohla vůbec dostat. Když strážci parku dorazili konečně na místo, Pliskovi již nebylo pomoci. Bezvládné tělo českého sportovce bylo následně převezeno do Pinedale, kde veškeré vyšetřování převzal okres Fremont.

Příčina

Mluvčí také odhalila, co za Pliskovým pádem zřejmě stálo. Uvedla, že při nehodě došlo k „selhání kotvy při slanění“. Tamní hory jsou přitom tvořeny převážně žulovým kamenem, který naopak slibuje dobré kotvení navzdory všem vnějším vlivům. Na vině tak zřejmě nebyla chyba horolezce v důsledku únavy či náročného terénu, nýbrž technická závada kotvícího náčiní, která pravděpodobně způsobila jeho smrtelný pád.