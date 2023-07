Návrat krásné Terezy k Barošovi se nekoná? Podivné vzkazy z dovolené!

Chvíli slunce, chvíli bouře? V kuloárech se už dlouho špitá o tom, že vztah legendárního fotbalisty Milana Baroše a jeho překrásné ženy Terezy má za sebou těžkou zkoušku, která ale nakonec měla skončila »druhou šancí«. Tedy alespoň se to tak jevilo. Jenže teď začala manželka bývalého reprezentanta posílat z dovolené zvláštní signály...

Tereza Barošová začátek prázdnin tráví po boku synů Patrika a Mattea na Mallorce, kam vyrazila i spolu se svými kamarádkami a jejich dětmi. Společnost ji dělá i manželka fotbalového trenéra Radoslava Kováče, Klára. Sociální sítě Barošové se tak nyní hemží veselými fotkami z dovolené, kde si parta společně užívá procházky po městě, moře a výbornou zmrzlinu.

V kontrastu s prázdninovým veselím ale působí zvláštně občasná moudra, kterými Tereza své dovolenkové příspěvky prokládá. Skoro, jako kdyby svému muži z dovolené na španělském ostrově posílala vzkazy. „Hlupák si nikdy neuvědomí, co ztratil. Chytrý muž to pozná, když to ztratí. Moudrý muž se bude snažit, aby o to milované nikdy nepřišel," stojí v textu, který si Barošová přidala na svůj profil. O tom, do které skupiny se legendární baníkovec řadí už se fanoušci mohou pouze domýšlet.

Před pár dny se Tereza podělila o další text, který se nese v podobném duchu: „Můžeš ji zraňovat, pokud chceš. Ale bude se ti to dařit jen dočasně. Ona totiž umí milovat nejen tebe, i sebe. A až naplníš její nádobu bolesti, rozhodne se pro sebe. A ty ji definitivně ztratíš,“ stálo v dřívějším »storíčku«. To vzhledem k turbulencím ve vztahu s Milanem, o kterých se už nějakou dobu mluví, působí dost pochmurně.

Není to navíc tak dávno, co Milanova půvabná manželka na sociálních sítích dělala zvláštní manévry kolem fotografie z Benátek. Na slavném Náměstí svatého Marka se zvěčnila spolu se synem i samotným fotbalovým velikánem a tak se lidé domnívali, že jsou hojně skloňované trable páru minulostí. Jenže Tereza vzápětí fotku smazala a přidala ji nanovo. Jenže to už Milana z obrázku nemilosrdně ořezala...