Britney Spearsová se sápala na hvězdu NBA: Schytala ránu do obličeje!

Další mela kolem slavné zpěvačky! Ve středu večer došlo ke střetu mezi popovou ikonou Britney Spearsová (41) a nedávnou jedničkou draftu Victorem Wembanyamou (19). Skončilo to zásahem ochranky, o jehož přiměřenosti se hodně diskutuje.

K události došlo ve středu večer v restauraci Catch v hotelu ARIA v Las Vegas. Britney Spearsová vyrazila spolu se svým manželem Samem Asgharim a dalšími dvěma kamarády do restaurace na večeři. Když vcházeli dovnitř, Britney spatřila Victora Wembanyamu, hvězdného basketbalistu Spurs, který se před časem stal jedničkou vstupního draftu do NBA.

Britney Spearsová se chtěla hráče zeptat, jestli by si pořídili společnou fotku a také mu chtěla pogratulovat k velkému úspěchu. Pokusila se tedy upoutat Victorovu pozornost poklepáním na jeho rameno, jenže nakonec to pro ní nedopadlo vůbec dobře! Důsledkem je nařknutí Damiana Smitha, śéfa ochranky hráče, z fyzického napadení.

„Traumatické zážitky pro mě nejsou nic nového a že jsem jich už zažila. Nebyla jsem však připravena na to, co se mi stalo minulou noc. V hale mého hotelu jsem sportovce uviděla, když jsem mířila na večeři. Rozhodla jsem se ho oslovit a poblahopřát mu k úspěchu. Bylo tam opravdu rušno, tak jsem mu poklepala na rameno, abych upoutala jeho pozornost,“ vyjádřila se zpěvačka na svém instagramovém profilu.

Francouzský basketbalista zprvu uvedl, že přímo neviděl, co se stalo, a že vůbec netušil, o koho vlastně šlo. Popisoval, jak procházel s ochrankou halou plnou lidí a slyšel, že na něj někdo volá, avšak ochranka mu předtím dala instrukce, aby za žádnou cenu nezastavoval v davu. „Ta osoba mě popadla zezadu, nikoliv za rameno. Jen vím, že ji ochranka následně odstrčila, ale nevím s jakou silou," popisoval Wembanyama, jak celý incident probíhal z jeho pohledu.

„Jsem si vědoma vyjádření hráče, který tvrdí, že »jsem ho popadla zezadu«. Avšak ve skutečnosti jsem mu pouze poklepala na rameno. Ochranka mě poté před davem tvrdě udeřila do tváře, aniž by se na mě podívala," reagovala Britney Spearsová ve zmíněném příspěvku na sociálních sítích. Dále zdůraznila, že byl úder natolik silný, že ji tvrdě srazil k zemi.

Sekuriťák Damian Smith posléze vyrazil za zpěvačkou, aby se omluvil a vysvětlil ji komplikovanost dané situace. Alespoň o tom hovoří některá americká média. Britney Spearsová prý omluvu přijala, přesto navzdory tomu sáhla k právním krokům. Lasvegaská metropolitní policie totiž potvrdila, že úřad přijal výzvu týkající se případu fyzického napadení.

Metropolitní policejní oddělení v Las Vegas v pátek oznámilo, že po prošetření události a krátké výměně názorů mezi stranou zpěvačky a bezpečnostním týmem basketbalisty ani nebude vznášet žádné obvinění.

Policisté již přezkoumali veškeré záznamy z bezpečnostních kamer, americký web TMZ nyní přispěchal také s mobilním videem od očitých svědků, které odhalí více. Ačkoliv není záběr 100% průkazný, tak dává bližší pohled na to, co se ve skutečnosti přihodilo! Podle něj to totiž vypadá na to, že šéf ochranky Damian Smith pouze odstrčil zpěvačce ruku, kterou si následně dala sama ránu do tváře. Nelze však plně vyloučit, že se ji při svém zákroku dokonce nedotkl vůbec. Jeho ruka ale byla zatraceně blízko u obličeje zpěvačky!

V rozporu s výpovědí popové hvězdy je také důsledek celé patálie. Zpěvačka po úderu vůbec neupadla, jak tvrdí. Důkazní materiál však dává za pravdu i Britney! Je vidět, jak popová hvězda poklepe Victorovi na rameno navzdory tomu, že francouzský basketbalový fenomén popisoval tuto nepříjemnou událost zcela odlišně.