Velká revoluce v PSG: vábení posil, odchod superhvězd i výměna kouče

Když změna, tak pořádná. Jak je to Francouzům vlastní. V Paris Saint-Germain se rýsuje zcela přelomové léto. Po Lionelu Messim se Sergiem Ramosem jsou z Paříže na odchodu i Kylian Mbappé a Neymar. „Les Parisiens“ by tedy během jednoho přestupního období mohli přijít o všechny tři své největší hvězdy, které společně tvořily obávané útočné trio. Mistři Ligue 1 přitom stále nemají vyřešený ani post trenéra. Park princů čeká dozajista Velká pařížská revoluce.

Nebyla to sezona, jakou by si pod Eiffelovkou představovali. Zisk Ligue 1 stvrdilo PSG až v předposledním kole, z Francouzského poháru vyřadilo Pařížany již v osmifinále Marseille a ve stejné fázi skončila i jejich pouť Ligou mistrů, když nestačili na Bayern Mnichov.

Trenér Christophe Galtier tak nenaplnil ambice katarských majitelů a klub s ním jedná o rozvázání kontraktu po pouhém jednom roce spolupráce.

„Ano, podle mě bych si zasloužil zůstat. Dal jsem do této sezony všechno. Jako tým jsme si prošli těžkými obdobími, ale společnými silami jsme je překonali. Jsme šampiony a vyhráli jsme Francouzský superpohár. To rozhodně není katastrofická sezona. Nedosáhli jsme cílů ve Francouzském poháru a Lize mistrů. To je pravda. Přesto bych si zasloužil pokračovat,“ nesouhlasí se svým odchodem sám Galtier.

PSG si jako náhradu vyhlédlo jeho přemožitele z miliardářské soutěže, Juliana Nagelsmanna. Pětatřicetiletý Němec je po překvapivém konci v bavorském celku od března na volné noze a nová výzva v podobě nejúspěšnějšího francouzského celku ho láká. Jako svého asistenta si vyhlédl Thierryho Henryho. Ten ovšem nabídku odmítl s tím, že se nechce vzdát pozice televizního experta a sám sebe již případně vidí v pozici hlavního trenéra.

„V nejbližších dnech by mělo PSG Galtiera oficiálně propustit. Nagelsmann je nyní nejžhavějším kandidátem na obsazení trenérského postu francouzského týmu,“ nastínil současný stav věci novinář Fabrizio Romano.

Ať již bude trenérem PSG kdokoliv, čeká jej náročný úkol.

Po vypršení svých kontraktů opustili Paříž Lionel Messi a Sergio Ramos. Kylian Mbappé měl dostat od klubu ultimátum. Buď podepíše novou smlouvu, nebo bude toto léto prodán. Nadto se Pařížané nebrání prodeji Neymara. Nejdražší posilu v historii fotbalu totiž čím dál častěji trápí zranění a v jednatřiceti letech je již Brazilec za svým kariérním vrcholem.

Kam by mohla hvězda Seleaco zamířit? Nejvážněji se jeví zájem saúdskoarabského Al-Hilálu. Třetího celku uplynulé sezony tamní nejvyšší soutěže. „V našich plánech se vůbec neobjevuje. Osobně si jej nesmírně cením, ale máme jiné priority,“ vyloučil Brazilcův senzační návrat do Katalánska Xavi.

Kdo by naopak mohl „Les Parisiens“ posílit?

Smlouvu už podepsal Milan Škriniar. Pouze na oficiální potvrzení čekají příchody Marca Asensia z Realu Madrid a Manuela Ugarteho ze Sportingu Lisabon. Sedmadvacetiletý ofenzivní univerzál Asensio přichází z Madridu jako volný hráč. Naopak za Ugarteho pošle PSG do Lisabonu 60 milionů eur (1,4 miliardy korun). Taková byla Uruguaycova výstupní klauzule. Kromě Pařížanů ji aktivovala i Chelsea. Dvaadvacetiletý defenzivní záložník ovšem upřednostnil PSG.

Slibně se vyvíjí i příchod Lucase Hernándeze z Bayernu Mnichov. Francouzskému stoperovi za rok končí v Německu smlouva a Bavoři o něj nechtějí přijít zadarmo. Téměř jistý je i podpis slovenského stopera Milana Škriniara, jemuž vyprší kontrakt s Interem.

Útočnou fázi by pak mohl posílit Bernardo Silva. Křídelník Manchesteru City. „Prosím, neodcházej,“ žadonil svého portugalského parťáka Jack Grealish při oslavách treblu.

Kromě Silvy by v Parku princů rádi uvítali i nejlepší střelce Serie A a Eredivisie. Tedy Victora Osimhena z Neapole a Xaviho Simonse z PSV Eindhoven. Simons přitom již v klubu působil a Pařížané na něj mají předkupní právo.

Nechme se překvapit, jak velká pařížská revoluce nakonec dopadne. Nuda v Parku princů toto léto určitě nehrozí.