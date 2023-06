Kdo ví, kde mám limity. Sabalenkovou půjdu porazit, hlásá Muchová

PŘÍMO Z PAŘÍŽE | Na tiskové konferenci se dozvěděla, kdo bude její soupeřkou ve čtvrtečním semifinále Roland Garros. Urostlá Aryna Sabalenková, šampionka Australian Open a světová dvojka, jež se může v Paříži proměnit v jedničku. S flegmatičkou Karolínou Muchovou to moc nehnulo. „Budeme se snažit najít cestu, jak na ni vyzrát. Užít si zápas? Ne, půjdu ho vyhrát,“ hlásala odhodlaně, když ve čtvrtfinále vykázala z Chatrierova stadionu Anastasii Pavjlučenkovovou po setech 7:5, 6:2.

Jak utkání s Pavljučenkovovou hodnotíte?

„Vstoupila jsem dobře do obou setů a to pomohlo. Nasťa hrála velmi agresivně, možná až riskantně. Udělala několik chyb, které mi pomohly. Jsem ráda, že jsem to zase zvládla ve dvou setech.“

Byla to vaše premiéra na pařížském centrkurtu. Jaký na vás udělal dojem?

„Je obrovský a krásný. Jsem ráda, že jsem se tam konečně podívala. A i když mi přišlo, že moc lidí na zápase není, když začali tleskat, neslo se to stadionem a člověk to pocítil.“

Publikum stálo víc na straně Rusky, vy jste však stejně jako předešlé zápasy zůstala mentálně silná až do konce. Jak jste pyšná na tenhle fakt?

„Už jsem ve čtvrtfinále na grandslamu byla a chtěla jsem jít dál. Věděla jsem, že soupeřka je hratelná, takže jsem se snažila soustředit na sebe. Zatím se mi tu daří dohrávat zápasy zodpovědně, hlavou to zatím zvládám docela OK.“

V grandslamovém semifinále už jste také byla. Předloni na Australian Open jste ale šla čelit Američance Jeniffer Bradyové bez volného dne a s natrženým břišním svalem. Tentokrát musíte být v lepší kondici, ne?

„Nerada bych to zakřikla, protože po zápase ještě tělo ztuhne. Ale je fakt, že jsem hrála poslední zápasy na dva sety a ušetřila jsem dost energie. Tehdy v Austrálii jsem nastupovala na semifinále s natrženým břišním svalem, teď je to úplně neporovnatelné, cítím se daleko líp.“

Na grandslamech hrajete lépe než na běžných turnajích díky tomu, že máte mezi zápasy volný den. V čem je pro vás nejpřínosnější?

„Regenerace je klíčová. Hrála jsem teď první rundu, budu mít celý večer volný, postarám se o tělo, dobře se vyspím. A celou středu mám na to, že kdyby mi něco zatuhlo, můžeme na tom pracovat. Pomáhá to hodně.“

S jakou mentalitou půjdete ve čtvrtek čelit Aryně Sabalenkové?

„Na zápas se připravím jako na každý jiný. Ona je skvělé hráčka, světová dvojka. Bude to určitě nejtěžší zápas, co jsem tu zatím hrála. Můžu čekat, že bude hrát rychle, střílí do toho. Budeme se snažit najít cestu, jak na ni vyzrát.“

Outsideři většinou říkají, že si půjdou takové utkání hlavně užít.

„Já tam půjdu určitě s tím, že chci vyhrát!“

Působíte hodně klidně, vážně postup do semifinále moc neprožíváte?

„Mám z něj opravdu velkou radost, není mi to jedno. Je to pro mě skvělý výsledek a moc si ho vážím. Jen jsem pořád ještě v turnaji, a tak se snažím soustředit na další zápas. Asi proto vypadám tak klidná.“

Už teď je jasné, jak moc vám Paříž pomůže. Sezonu jste rozjížděla coby 151. hráčka žebříčku, teď si minimálně vyrovnáte 19. místem osobní maximum. Kde máte limity?

„Jsem ráda, že si vylepším žebříček, protože ještě nedávno jsem byla 200. Pomůže mi to být nasazená na turnajích a dostávat se na ty nejlepší akce. A můj limit? Tím je jen obloha, ale nepřemýšlím, jestli můžu být světovou jedničkou nebo pětkou. Beru to krok za krokem a jsem ráda, že teď jsem tady. Limity se snažím posouvat. Kdo ví, kde je mám.“