Ovládnou Portugalci PSG? Šéf oslovil Mourinha, emír sní o Zidanovi

V ligové soutěži sice má PSG našlápnuto, jenže v Lize mistrů vypadlo už v osmifinále. Bez vstřeleného gólu a odporu s Bayernem. AS Řím se zase nedaří závěr ligové sezony, jenže zatímco scudetto už (ještě) slaví v Neapoli, do věčného města může dorazit trofej z Evropské ligy. José Mourinho tak opět může potvrdit svou tolik hýčkanou pověst.

Akci „Mourinho do PSG“ měl podle francouzského rádia RMC rozjet sportovní ředitel Pařížanů Luis Campos. S dvojnásobným vítězem Ligy mistrů se zná desítky let, už od studií na univerzitě. Zatím spolu ale nemluvili osobně, prostředníkem má být Mourinhův agent (a další Portugalec) Jorge Mendes.

„O své budoucnosti nemluvím s nikým. Ani s kamarády, ani s novináři,“ prolomil sám Mourinho mlčení podle Evening Standard. „Situace je jasná. Mám smlouvu ještě na rok, ale fotbal je fotbal a smlouvy často nejsou to nejdůležitější,“ naznačil.

Pokud by se „The Special One“ opravdu stěhoval do Paříže, měl by od Campose pevnou pozici, otázkou ale zůstává, zda to bude on, kdo bude nového trenéra vybírat. V minulosti, například před nástupy Mauricia Pochettina nebo Thomase Tuchela, se o vládci lavičky rozhodovalo spíše v Dauhá než v Paříži. Mimochodem, právě Tuchela měl Mourinho střídat už v roce 2019, jenže poté, co si mezi podmínky zařadil konečné slovo při rozhodování o kádru, se potenciální zaměstnavatelé už neozvali.

Exponované křeslo trenéra PSG má i další zájemce. Volný je po konci v Bayernu Julian Nagelsmann, mluví se také o Thiagu Mottovi, který svou manažerskou kariéru rozjíždí v Boloni. Faktický majitel PSG, emír Tamím bin Hamad Ál Thání, má údajně na svém seznamu hodně vysoko i Zinedina Zidana. Čas na další krok je minimálně do začátku června, kdy PSG posledním zápasem Ligue 1 skončí sezona.