Šéf Oktagonu o šokujícím videu Růžičky: Nejnechutnější věc, jakou jsem viděl

Český fighter Tadeáš Růžička sklízí kritiku ze všech stran! Před časem skoro přizabil muže v Praze, čímž se bezostyšně chlubil na videu s napadeným. Na jeho osobu se začala valit ostrá kritika, která ani s odstupem několika dnů stále neutichá. Případ prošetřuje policie, nějvětší tuzemská organizace i osobnosti tohoto bojovníka jedním dechem odsuzují. Najdou se ale i výjimky!

Tadeáš Mawar Růžička byl již před lety zapleten do drsné bitky fotbalových hooligans SK Slavia Praha versus SFC Opava. Pár dní zpátky pak Mawar na sebe zase upozornil, kdy na pražském Strossmayerově náměstí zbil neznámého muže do bezvědomí. Bezvládného chlapíka dále fackoval, posmíval se mu a sprostě mu nadával, i když krvácel a jeho zdravotní stav nebyl od pohledu vůbec dobrý. „Chcípni tady, ty b*zerante,“ bylo slyšet z úst českého bojovníka na nahrávce.

Ruce pryč dala od Růžičky vesměs celá česká elita z řad zápasníků, včetně Procházky a Vémoly, ale i trenérů z rozličných sportovních oddílu i ze Spejbl Gymu, kde Mawar dlouhodobě trénuje. Tuzemská špička se shodla, že by se takhle neměl za žádnou cenu chovat profesionální fighter. Český sportovec totiž měl muži v mdlobách okamžitě přivolat záchranku a poskytnout mu řádnou první pomoc, jak se sluší a patří v mezích zákona, svědomí i morálky.

Obecně je chování Tadeáše Růžičky kritizováno i kvůli tomu, že se ještě sám dostatečně neobhájil a ani nijak neomluvil. Tu a tam se ale najdou i slova podpory pro Mawara! Někteří si totiž nejprve posečkají na výsledek šetření policie, poté budou dělat závěry.

Například jeho parťák Alexander Cverna ze Spejbl Gymu vzkázal přes Instagram, že celý případ je pouze „nafouknutá bublina bez jakéhokoliv důkazu“ o vině Mawara. Jeho reakce se však jen stěží setká s pochopením laické i odborné veřejnosti, neboť přímým důkazem o napadení je samozřejmě ono zmíněné video.

K zavrženíhodné události se nyní vyjádřil také Ondřej Novotný, promotér a spoluzakladatel Oktagonu, který má na celou věc dosti razantní názor. „Je to naprosté šílenství. To video je jedna z nejnechutnějších věcí, jakou jsem za 25 let viděl na domácí scéně. Nemá to vůbec co dělat s bojovými sporty ani s nějakým kodexem,“ komentoval ožehavé téma ve svém pořadu MMA Letem Světem.

„Jsem člověk, co vždycky dává další šanci. Tady můžu ale slíbit, že v Oktagonu se to již nikdy nestane. To video je totiž něco, co všechny posouvá o krok zpátky," pronesl svůj rezolutní postoj šéf největší česko-slovenské bojové organizace, který měl kdysi Mawara na svém turnaji Oktagon Underground před třemi lety.

Ondřej Novotný má tedy o případném působení ranaře Tadeáše Růžičky na svých akcích jasno! Zároveň vyzval ostatní organizace, aby k celé situaci zaujaly tentýž postoj. „Byl bych rád, kdyby to byl úzus domácích organizací a že to tímhle skončilo. Víc k tomu asi nemám. Šílenství,“ završil svou řeč Novotný, který tedy požaduje po ostatních ze světa bojových sportů, aby Mawarovi znemožnili zápasit. To se však někde zcela minulo účinkem!

„My jako RFA se určitě neztotožňujeme s videem, co se na něm stalo. Nebudeme však vynášet soudy, dokud nebudeme vědět, jak to bylo a celou pravdu. Je to nyní na Tadeášovi, aby se k tomu postavil jako chlap a všem nám vysvětlil, co se vlastně stalo. Zda to bylo skutečné, a nebo ne, a za jakých okolností. My si každopádně počkáme, protože to vyšetřuje i policie, takže pravdu se dozvíme," stojí v prohlášení Borise Marhanského, spoluzakladatele slovenské RFA.

„Přijde mi směšné, že se k tomu vyjadřují jména, která určitě nemají za sebou růžovou minulost. Novotný tu dává zákazy a na jeho turnajích je zápasník, který jasně prodal zápas. Celá Galanta na to měla vsazeno, pokazil jméno tomuto sportu. Hlavní zápas má zápasník, který má kauzu za kauzou. Možná bych si prvně zametl před vlastním prahem a až poté se vyjadřoval k cizím organizacím a cizím bojovníkům" rýpnul si Marhanský do konkurence.

Šéf RFA pak upozorňoval na sázkařskou kauzu Gábora Borárose, jehož případ je stále v šetření. Přesto má slovenský bojovník prozatimní zákaz a nemůže tedy zápasit. Stejný osud však podle všeho čeká i Mawara! „Dokud se situace nevyřeší, tak se zápas o titul pozastavuje," poodhalil Marhanský, jak celou situaci bude RFA řešit. Růžička tak bude muset zapomenout na slíbenou titulovou bitvu, která měla přijít v dohledné době, dokud se vše 100% neobjasní.