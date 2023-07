Výkupní klauzule: Jurásek za víc než některé hvězdy, Barcelona je jinde

Video se připravuje ... Někdy se to seběhne rychle, ani nevíte jak. Stačí povedený půlrok, několik dobrých výkonů a v kanceláři zazvoní telefon: „Máme zájem o Davida Juráska.“ V ten moment se ale představitelé Benfiky usmějí a odpoví: „Výkupní klauzule činí 80 milionů eur.“ Přesně za takovou sumu bude moct český reprezentant opustit portugalský celek. A koho dalšího třeba za stejnou částku pořídit? Třeba španělský supertalent. Levnější je francouzská hvězda Barcelony či nejlepší stoper poslední sezony Serie A. Kdo má nastavené nejvyšší výkupky?

Xavi Simons (PSV) 6 milionů eur / 143 milionů korun (jen pro PSG) Zázračný mladík, který rostl v akademii Barcelony. Následně se přesunul do PSG, kde ale neviděl příliš světlou budoucnost, co se týče herního vytížení. Navíc mu končila smlouva a ozvalo se PSV. 20letý ofenzivní hráč hned v první sezoně na nizozemských trávnících explodoval. Za Eindhoven zvládl 48 zápasů, trefil se 22krát a přibalil 12 asistencí. Pochopitelně je o něj obrovský zájem. A hlásí se i pařížský gigant, ten totiž aktivoval výkupní klauzuli v hodnotě 6 milionů eur, která ale platila jen pro něj. Přesto má hlavní slovo Simons, on sám rozhodne, zda se vrátí, či ne.

Paulo Dybala (AS Řím) 20 milionů eur / 477 milionů korun (pro italské kluby) 12 milionů eur / 286 milionů korun (pro zahraniční kluby) Před rokem se v Juventusu nedohodl na pokračování. Odchod z Turína oplakal a novou výzvu našel v Římě. Zase rozzářil fotbalový úsměv a pod José Mourinhem ožil. Na startu přípravy sice prohlásil, že v AS hodlá pokračovat: „Jedeme dál.“ Jenže kdyby se objevili zájemci… Tak Dybala je k mání za slušnou částku.

Iván Fresneda 20 milionů eur / 477 milionů korun Španělský talent, jenž nastupuje na pozici pravého beka. Diskutuje se o zájmu Arsenalu či Barcelony. Nápadníků má ale pochopitelně víc. Navíc, když je k dispozici na dnešní poměry za srandovní částku. V 18 letech na sebe již tolikrát upozornil, budoucnost má před sebou a podle všeho pořádně zářivou. Bylo by překvapením, kdyby se v létě nestěhoval.

Antoine Griezmann 25 milionů eur / 596 milionů korun Pravda, už není nejmladší. Přesto ve 32 letech na hřišti mládne. Prožil parádní ročník, kdy ve španělské lize zasáhl do všech 38 duelů, ve kterých se prosadil 15krát a na dalších 17 branek nahrál. V létě 2019 přestupoval do Barcelony za 120 milionů eur, teď ho lze získat za 25 milionů, což ujde. Na druhou stranu Griezmann se nikam nechystá, v Madridu je spokojený.

Kim Min-jae 45 milionů eur / 1,1 miliardy korun Monster. Tak se mu přezdívá. S Neapolí vyhrál italský titul, byl vyhlášen nejlepším obráncem Serie A. Slušný. S tak rychlým progresem klub z Kampánie jistě nepočítal a teď lituje, že když jihokorejského stopera podepisoval, do smlouvy nainstalovat výkupní klauzuli v hodnotě „jen“ 45 milionů eur. Tu již měl aktivovat Bayern Mnichov, kam se Kim v nejbližších dnech přesune.

Ousmane Dembélé 50 milionů eur / 1,2 miliardy korun Skvělý fotbalista, fofrník, ale taky potížista. Problémový kluk, který se ne vždy zrovna ohlíží, co si o něm ostatní myslí. Často žije ve svém světě, jenže když mu dáte míč, nikdo ho nezastaví. Smlouvu má ještě na další sezonu a už nyní v létě ho lze získat za solidní sumu. Jeho odchod se ovšem neočekává, v Barceloně se mu líbí.

Diogo Costa 75 milionů eur / 1,8 miliardy korun Už dva roky se spekuluje o jeho přestupu do Manchesteru United. Minulé léto měl výkupní klauzuli nastavenou na 60 milionů eur, jenže přesun na Old Trafford se nenarýsoval, tak podepsal novou smlouvu s vyšší výkupkou, čímž si dost možná zhatil odchod k Red Devils.

David Jurásek 80 milionů eur / 1,9 miliardy korun Do Benfiky přestoupil ze Slavie za 14 milionů eur a lisabonský celek ihned vměstnal do jeho pětiletého kontraktu částku, za kterou může odejít. Výstupní klauzule jsou typické zejména pro španělské a portugalské kluby, proto není překvapení, že je zavedena i v případě Juráska. Otázkou je, zda si svými výkony na hřišti řekne o to, aby byla uplatněna.

Yéremy Pino 80 milionů eur / 1,9 miliardy korun Koho lze pořídit za stejnou částku jako Juráska? Třeba nesmírně nadaného Španěla. Křídelník Villarrealu poutá pozornost již několik sezon, každé léto se píše o tom, kam přestoupí. Hojně se zmiňoval Arsenal, přesto stále zůstává. Je ale jen otázkou, kdy a kam přesune své fotbalové umění.

Rafael Leão 175 milionů eur / 4,2 miliardy korun Zájemci kroužili nepříjemně blízko, jeho odchod se blížil, on však s AC Milán podepsal novou smlouvu a souhlasil i s navýšením výkupní klauzule. Kdyby došlo k jejímu uplatnění, nebyl by to přestupový rekord, v současných finančních trendech ze světa fotbalu jde o sumu, která by mohla odpovídat jeho výkonnosti. Portugalec totiž roste každým zápasem a stále ještě nenaplnil číši svého talentu.