Podrobnosti o tajném tunelu ve Wimbledonu: K čemu přesně slouží?

Dvoutýdenní grandslamový turnaj na Wimbledonu přitahuje maximální pozornost médií a během svého trvání přivábí do All-England Clubu desítky tisíc diváků. Není proto divu, že pořadatelé nechtějí nic podcenit. A z hlediska bezpečnosti už vůbec ne! Co se děje před důležitými zápasy?

Zatímco diváci sledují tenis nebo relaxují v parcích, u čehož jedí jahody se šlehačkou a pijí šampaňské či Pimm's, zaměstnanci klubu procházejí bludištěm podzemních tunelů, které spojují každý kout areálu. Tato rozsáhlá síť je v provozu již od roku 1997, tunely jsou žilami Wimbledonu, které ulehčují chod celého turnaje. Před časem však byla vybudována nová chodba, která je speciálně určená jen a pouze pro elitní tenisové hráče.

Přístup na tréninkové kurty je omezený. Přesto se bleskurychle šíří zprávy, že například otec Alcaraze natočil v akci úřadujícího šampiona Novaka Djokoviče při jeho přípravě. „Faktem je, že na tréninku nejste úplně uvolněný. Víte, že jsou tam vaši soupeři, víte, že vám každý kouká přes rameno, co se děje, na čem pracujete. Každý úder je měřený a zanalyzovaný,“ nechal se slyšet obhájce loňského wimbledonského titulu.

Vedoucí rozvoje majetku AELTC a velezkušený architekt Justin Smith se před časem se svými kolegy zabýval otázkami ochrany soukromí a bezpečnosti hráčů, kteří mohou být ohroženi nejen „špióny na tréninku“, ale také poblázněnými fanoušky a rozličnými demonstranty ze široké škály sociálně-politických hnutí. Ti by pak mohli tenisty znenadání překvapit při vstupu na stadion.

Z těchto důvodů tedy nově vznikl speciální tajný tunel v útrobách svatostánku, který výše uvedenou problematiku značně usnadňuje. Nyní tento odborník poodhalil běžným smrtelníkům podrobnosti o zajímavé stavbě.

„Hráči jsou vysazeni na Somerset Road. Poté procházejí tunelem, který jsme začali budovat, když jsme stavěli kurty 14 a 15, tedy před chvílí. Je to bezpečnější! Nemáme mnoho vozidel, které jezdí tam a zpátky. To bylo vždy něco, co bylo označováno jako zásadní bezpečnostní problém. O řešení jsme dlouho usilovali," poodhalil Smith, jak to funguje v zákulisí slavného grandslamu.

Práce architektů pak sklízí ovace i negativní kritiku. Například bývalá tenistka a komentátorka Chris Evertová se domnívá, že podzemí pěšinky ubírají hráčům na zážitku. „Chodili jsme pořád venku. Bylo to v pohodě. Cestou na zápasy jsme měli hlídku a fanoušci nám dělali cestu. Na každém turnaji jsme vždycky procházeli davem lidí," řekla kdysi.

Na tenisovém svatostánku ale stavební práce ani zdaleka nekončí! Architektonický poradce Smith má skutečně plné ruce práce s rozšiřováním All-England Clubu. On a jeho tým v rámci vizionářského projektu představil zbrusu nový zastřešený stadion Parkland Show Court s kapacitou pro 8 000 diváků. Jeho hlavním cílem je, aby byl program plynulejší a nenarušovaly jej časté rozmary počasí na Ostrovech. A pochopitelně i tento supermoderní tenisový stánek bude napojen na nekonečnou wimbledonskou síť tunelů pod slavnými dvorci!