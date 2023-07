Talentu pobrala spoustu, v prvé řadě je to úžasná tenistka. Markéta Vondroušová (24) je ale vedle toho i holkou mnoha tváří. Co všechno z toho talentovaného prcka s raketou vyrostlo?

Největší otrava na blyštivém životě tenisové profesionálky? Trmácet se z jednoho kouta světa do druhého. Zvládá to hlavně díky hudbě a spánku.

Kdysi to byla hotová mánie. Sbírá tenisky, zejména originální kousky z limitovaných sérií, kterých má prý doma stovky. Utrácí za ně desetitisíce.

Dovolenkářka

Hodit na sebe bikiny a vyrazit se svým miláčkem za exotikou, to je její! Zvládne to pohodlně i vícekrát do roka, není nic lepšího než listopadové Maledivy.