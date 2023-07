Wimbledonská šampionka Vondroušová vypinkala 65 milionů, ale... Půlku spolknou daně!

V životě lidském jsou prý jediné dvě jistoty – daně a smrt. Senzační vítězství tenistky Markéty Vondroušové (24) na wimbledonské trávě bude žít navěky. Ale Češka taky musí velkou část z odměny od pořadatelů odevzdat Velké Británii!

Maky jako první nenasazená hráčka ovládla slavný grandslam, královna Wimbledonu ohromila celý svět včetně princezny Kate. Ke stříbrnému talíři za triumf dostala od All England Clubu v přepočtu na koruny 65 000 000. Jenže tenhle balík si domů do Sokolova celý neodveze.

Na základě daňových zákonů Spojeného království vyplatí 45 %, tedy 29 a čtvrt milionu Kč! »Kačky« by však mohly k Vondroušové připlout díky sponzorským smlouvám, byť oděvní gigant Nike jí lukrativní kontrakt na začátku roku nepochopitelně vypověděl.

„Z českých tenistek má teď Markéta nakročeno mít největší reklamní hodnotu,“ řekl pro Aha! marketingový expert z Českého olympijského výboru Tomáš Houska. Jaká je tedy její cena? Může být až v řádech desítek milionů. „S trofejí se vyfotila v džínách. Ale zároveň je to podceňovaná holka ze Sokolova, která nezapomíná na své kořeny. To se dá ve světě prodat,“ dodal Houska o stříbrné medailistce z Her v Tokiu 2021.