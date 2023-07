Djokovič rozlámal raketu a plakal kvůli synovi. Prohrál jsem s lepším, uznal

Novak Djokovič byl ve finále Wimbledonu zase tím Djokovičem, jak ho všichni znají. Geniálním hráčem, neústupným protivníkem, který se nikdy nevzdává. Tentokrát ale narazil na svůj o šestnáct let mladší klon. Světová jednička Carlos Alcaraz dal sedminásobnému šampionovi pocítit jeho vlastní kapky. Po téměř pěti hodinách ho umořil 1:6, 7:6 (6), 6:1, 3:6, 6:4. „Je těžké to polknout,“ hlesl Djokovič po zápase na kurtu.

Když přišel o rozhodující brejk, Novak Djokovič to neunesl a vší silou rozmlátil svou raketu o opěru sítě. Byla to slabost krále, pod kterým se hroutila sesle. Djokovič vstupoval do finále Wimbledonu proti Carlosu Alcarazovi s bilancí 34 výher v All England Clubu v řadě. Teď ale ve střetu fenoménů dvou generací narazil na mladou sílu nové éry.

Násilná kolize se sítí nebyla jediným momentem, kdy Djokovičovi ujížděly nervy. Často mával rukama, naznačoval, že jeho míče bere nevyzpytatelný vítr. Hádal se i s umpirovým rozhodčím Fergusem Murphym. Dělal všechno, aby ze sebe vykřesal svou vítěznou sílu, s níž útočil na 24. titul na turnajích velké čtyřky a zároveň na šanci získat letos kalendářní grandslam.

Tribuny, kde seděli španělský král Filip, Brad Pitt či Daniel Craig, na něj chvílemi bučely. Po zápase už byl ale Djokovič zase vzorný.

„Dobré odpoledne všem. Pro mě možná není úplně nejlepší, ale je skvělé pro Carlose. Musím začít logicky s ním, pochválit jeho výkon,“ prohlásil Djokovič, ačkoli své zklamání neskrýval. „Tak blízko dalšímu velkému triumfu… Prohrál jsem s lepším hráčem, musím mu pogratulovat a posunout se dál.“

Během proslovu krátce po téměř pětihodinové bitvě ho na chvíli přemohly emoce a stíral si slzy, když v loži zahlédl svého osmiletého syna Stefana. Carlos Alcaraz byl stejně starý, když Djokovič v roce 2011 vyhrál svůj první Wimbledon v bitvě s Rafaelem Nadalem.

„Sledoval jsem tvoje zápasy snad od narození. Ty sám o sobě říkáš, že se necítíš na třicet šest, ale na dvacet šest a dnes jsi to potvrdil,“ rozesmál Alcaraz centrkurt. „Po prvním setu jsem si říkal: Carlosi, pokud nezvedneš svůj výkon, tak nemáš ve finále co dělat. Byl bych zklamaný, kdybych nehrál lépe.“

Djokovič vstoupil do zápasu líp a první set si dal suverénně do talonu. Teprve pak začala opravdová bitva. Druhý set dospěl až do tie-breaku, v nichž Djokovič držel na gransdlamech rekordní bilanci patnácti vítězství v řadě. I tentokrát měl setbol, Alcaraz ale skóre otočil a vyrovnal na 1:1 na sety.

Zápas se lámal v páté hře třetího setu. Oba hráči se tahali neuvěřitelných šestadvacet minut a sehráli 32 výměn, než Alcaraz využil sedmý brejkbol a set už pak dotáhl. Djokovič nicméně ve čtvrtém setu dvakrát prolomil soupeřům servis a vše se rozhodovalo v páté sadě.

V ní už kraloval Alcaraz. Djokoviče brejknul už ve třetí hře a náskok udržel až do konce. V pátém setu Djokoviče rozstřílel osmnácti vítěznými údery oproti třem. Oplatil tak Srbovi nepříjemnou porážku z letošního semifinále Roland Garros, v němž ho poskytly těžké křeče. A zároveň přepsal pověst hráče, který je nebezpečný všude, jen ne na trávě.

„Myslel jsem, že s tebou budou mít problémy jen na antuce nebo na betonu. Letos to na trávě od tebe bylo o něčem jiném,“ pochválil Djokovič soupeře přímo na kurtu.

Alcaraz navázal na nedávné vítězství z Queens´ Clubu, které bylo jeho prvním triumfem na trávě. A píše si svůj vlastní příběh. Djokovič ve dvaceti na svůj první grandslamový titul teprve čekal, Španěl už má druhý, ten první získal vloni na US Open.

„Je to splněný sen. Je skvělé vyhrát, ale i kdybych tohle finále prohrál, byl bych na sebe velmi hrdý. Mohl jsem v poslední hrací den hrát s někým, kdo pro náš sport tolik udělal. Je těžké tu situaci vstřebat,“ řekl Alcaraz.

21

Po tolika letech se vítěz Wimbledonu nejmenuje Novak Djokovič, Roger Federer, Rafael Nadal nebo Andy Murray. V roce 2002 vyhrál Lleyton Hewitt.

STATISTIKY FINÁLE