Rosol vs. svaz. Špinavé prádlo: desátek pro kapitána i nahrávání hovorů

Žalovaná strana přišla na slyšení v plné síle. Vypovídal prezident ČTS Ivo Kaderka, mezinárodní sekretářka svazu Kateřina Kramperová i daviscupový kapitán Jaroslav Navrátil. Naopak Rosol chyběl, podle svého právního zástupce je momentálně na turnaji v zahraničí.

Jako první a suverénně nejdéle vypovídal před soudkyní Marií Filippiovou Kaderka, jenž zdůraznil své čtvrtstoletí v prezidentské funkci a na klopu saka si připnul odznáček se salátovou mísou, trofejí pro šampiony Davis Cupu. Pod ní je dvakrát podepsáno i jméno Lukáše Rosola, jenž zdatně sekundoval dvojici Tomáš Berdych – Radek Štěpánek při vítězných taženích v letech 2012 a 2013. O to bizarněji a smutněji celý případ působí.

„Nikdy jsem s panem Rosolem neměl problém. Snažil jsem se mu vždy pomáhat. Je to pro mě smutné, zbytečné, nepochopitelné. A beru si to osobně,“ prohlásil Kaderka, jenž hraje v kauze spolu s Rosolem hlavní roli.

Ve své výpovědi vylíčil Rosola jako tenistu, jenž byl na podzim 2021 nominován do týmu jako pátý hráč (tenistův žebříček v tu dobu byl 272), který neměl v Innsbrucku nárok nastoupit na kurt.

Manipulace, nebo podvod a vydírání?

Rok předtím v březnu 2020 pomohl Rosol na Slovensku důležitým bodem k postupu do finálového turnaje. Tehdy měl tenista ve smlouvě, že bude nominován i na finálovou fázi. Ta však kvůli covidové pandemii následně proběhla s ročním odkladem.

Rosolův žebříček i výkonnost šly ale během té doby dolů. Přesto v nominaci nakonec nechyběl. „Brali jsme to jako jeho poslední vystoupení v Davis Cupu. Poděkujeme mu, chtěli jsme mu dát jako dárek drahý koňak,“ líčil Kaderka.

Za bezprecedentní rozbroj v daviscupovém týmu mohou, jak jinak, peníze. V roce 2021 šlo o druhý ročník turnaje v novém modelu, do kterého Mezinárodní tenisová federace (ITF) se společností Kosmos lákaly tenisty na vysoké prize money. I hráči týmu, který skončil už v základní skupině finálového turnaje, si mezi sebe rozdělili 400 tisíc dolarů.

ITF poskytla národním federacím klíč, jak při distribuci odměn postupovat. Nešlo o dogma, pouze o nezávazné doporučení. Svaz podle něj připravil pro hráče smlouvy s jejich odměnami, tenisté přišli s vlastním protinávrhem.

Kaderka vypověděl, že mladší hráči v týmu, který tvořili ještě jednička Jiří Veselý, dvojka Tomáš Macháč, Zdeněk Kolář a Jiří Lehečka, se octili pod nátlakem veterána Rosola.

„Obtelefonovával mladé, manipuloval s nimi. Pan Veselý mi říkal, že mu volal i patnáctkrát denně,“ řekl Kaderka. Později svazový prezident nechtěl či neuměl jmenovitě říct, kým bylo manipulováno. Podle žalující strany naopak inicioval hráčskou dohodu o přerozdělení peněz právě Veselý.

Rosol si v něm polepšil z 65 333 na 81 333 dolarů. Tak se o sumách hovořilo při prvním slyšením u soudu. Ve čtvrtek už žalovaná strana tvrdila, že Rosol měl v původním návrhu garantováno jen 32 tisíc dolarů a dalších 32 tisíc by dostal, pokud by v Innsbrucku získal pro tým body.

Buď jak buď, aktivita hráčů, jejichž smlouvy s novým návrhem se ocitly na svazu, pobouřila Kaderku. A především cifra na Rosolově papíru. „Byl jsem podveden, za mými zády se děly věci, o kterých jsem nevěděl. Přinesl smlouvu na 82 tisíc dolarů, řekl na svazu, že prezident o všem ví, ať se rychle podepíše a zítra se jede,“ líčil svou verzi Kaderka.

Ten den před odjezdem do Innsbrucku tenistům zaslal email, v němž jejich krok označil za skandální a předložil konečný návrh smluv a v něm obsažené odměny. Veselý jako jednička měl podle něj inkasovat 157 000 dolarů, Macháč coby dvojka 93 tisíc, zbylé trio Lehečka, Kolář, Rosol bralo každý po 50 000. Kaderkův vzkaz zněl takto: Nemusíte podepisovat, kdo to však neudělá, nejede.

Rosol označil Kaderkovo ultimátum za podvod a vydírání, nakonec však emailem večer před odjezdem podepsanou smlouvu na svaz zaslal. Za svá silná slova byl ale vyloučen z nominace.

„Osočil mě i kapitána Navrátila. Takové jednání je neslučitelné s chováním reprezentanta. Smlouvu podepsal až poté, co byl vyřazen z týmu,“ řekl Kaderka před soudem. Kapitán Jaroslav Navrátil později vypověděl, že rozhodnutí udělal on sám. „Neměl výkonnost ani podepsanou smlouvu. Udělal jsem to pro to, aby byl náš mladý tým v klidu.“

Rosol má však nahraný telefonát s kapitánem, kdy mu oznamuje jeho vyloučení. A v něm Navrátil hovoří o rozhodnutí Kaderky. Fakt, že si tenisté v reprezentačním týmu dělají záznam z rozhovoru s kapitánem, dokumentuje výmluvně atmosféru. „Přijde mi to absurdní,“ litoval situace Navrátil.

Otrávené šípy

Mimo hlavní linku sporu proletělo mezi oběma stranami několik dalších otrávených šípů. Kaderka uvedl, že si Rosol nepřál v minulosti zveřejňovat, že se Davis Cup hraje za finanční odměnu.

„Zakazoval, aby ČTS komukoliv sděloval výši odměn nebo se na veřejnosti vůbec mluvilo, že hraje za peníze. Kvůli jeho bývalé ženě,“ připomněl manželství s moderátorkou Michaelou Ochotskou, které skončilo rozvodem a taktéž soudem o alimenty na syna Andrého.

Do brunátna naopak Kaderku rozčílil dotaz žalující strany, zda zakazoval tenisovým klubům, aby po kauze nechávaly Rosola trénovat ve svých areálech. „Jsou svébytné, svaz na ně nemá vliv,“ ohradil se prezident.

Zarážející skutečnost musel při praní špinavého prádla vysvětlovat i kapitán Navrátil. Žalující strana při prvním slyšení uvedla, že mu tenisté odvádějí část ze svých odměn.

Navrátil není zaměstnancem svazu, jen s ním podepisuje smlouvu na daviscupový týden, za který je honorován. To by měla být jeho jediná odměna. Minimálně před Innsbruckem tomu však bylo jinak.

„Na tomhle finálovém utkání za mnou přišel Jirka Veselý, kterého jsem v tu dobu trénoval, že se dohodli s hráči a dostanu od nich deset procent. Částku jsem si vzal a řádně ji zdanil,“ uvedl Navrátil.

Soud bude dalším slyšením pokračovat v červenci.