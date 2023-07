Po bouřlivém rozchodu s fotbalistou Gerardem Piquém (36) plní krásná zpěvačka Shakira (46) přední stránky novin svými románky. Naposledy byla spojována s elitním závodníkem Lewisem Hamiltonem (38), ale zdá se, že už je opět vše jinak. Nebo se hudebnice zase napálila! Sedminásobný mistr světa byl totiž spatřen s mladičkou tenistkou Jenny Stray Spetalenovou (20).

Shakira si užívala dovolenou v Evropě naplno a k tomu samozřejmě patří i řada večírků, na kterých se často po jejím boku objevoval právě Hamilton. Tomu je ale nyní zřejmě konec. Jen co se zpěvačka vrátila domů do Miami, tak už se britský svůdník věnoval nové krásce. Tentokrát ho fotografové zachytili ve společnosti mladé tenistky Jenny Stray Spetalenové. A aby toho nebylo málo, tak je doplňovala mexická herečka Eizou Gonzalezová.

Ale v osamění není ani Shakira. Ta byla nedávno spatřena po boku hvězdného basketbalisty Jimmy Butlera a údajně jí vůbec nevadí ani třináctiletý rozdíl, který oba milence dělí. „Byli spolu několikrát venku, ale je to příliš čerstvé a je brzy na to, abych dokázal říci, zda tam je dlouhodobý potenciál,“ prozradil pro US Weekly zdroj obeznámený se situací. „Jimmy umí Shakiru rozesmát a ona se cítí šťastná, když s ním tráví čas,“ dodal.

Ještě nedávno přitom podle španělského novináře Jordiho Martina mluvila Shakira podobně o Lewisovi. Nastal snad nečekaný zvrat?!