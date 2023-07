Vondroušová dorazila za Fialou: Na audienci v teniskách

Předseda vlády Petr Fiala se dnes setkal s tenistkou Markétou Vondroušovou, která minulou sobotu zvítězila ve Wimbledonu. Čtyřiadvacetiletou rodačku ze Sokolova ocenil za její výkon na slavném grandslamovém turnaji v Londýně, který ovládla jako první nenasazená hráčka v tzv. open éře. Vondroušová před novináři na Úřadu vlády ČR řekla, že si setkání s premiérem užila.

Svěřenkyně trenéra Jana Hernycha završila před necelým týdnem úspěšné tažení na travnatých dvorcích v All England Clubu a ve finále porazila Tunisanku Uns Džábirovou 6:4, 6:4. Navázala na triumfy krajanek Petry Kvitové z let 2011 a 2014 a Jany Novotné z roku 1998.

„Jsem velice rád, že jsem měl možnost přivítat na Úřadu vlády Markétu Vondroušovou, poděkovat jí za skvělou reprezentaci České republiky a osobně jí blahopřát k vítězství ve Wimbledonu. Měl jsem z toho velkou radost. Tenis mám rád, hraji ho rekreačně a vím, jak je to složité. Finálový zápas jsem sledoval v televizi a prožíval ho. Je to o to více obdivuhodný výkon, že Markéta hrála jako nenasazená hráčka, což jí cestu turnajem ztížilo,“ uvedl Fiala.

S tenistkou si pohovořil také o její kariéře a dalších plánech. „Wimbledon je nejslavnější turnaj. Každý, kdo hraje tenis profesionálně, sní o tom, že by ho mohl někdy vyhrát. Podaří se to ale jen několika lidem v každé tenisové generaci. Je to obrovský úspěch a skvělá reprezentace českého tenisu a České republiky,“ doplnil Fiala.

Vondroušová dorazila na setkání v černých šatech a tradičních teniskách. „Jsem ráda, že jsem tu mohla být. Byl to skvěle strávený čas. Je to pro mě velká pocta tu stát. Krásně jsme si popovídali,“ řekla Vondroušová, která se díky životnímu úspěchu posunula na desáté místo ve světovém žebříčku.