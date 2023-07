Wimbledon: Tři české postupy. Končí Krejčíková i další Češky

Mirai Navrátil dorazil do Wimbledonu fandit Jiřímu Veselému • Jan Jaroch

Dlouho to byl černý český den. Na Wimbledonu ve čtvrtek vypadly postupně Kateřina Siniaková, Barbora Krejčíková, Karolína Muchová i Linda Nosková. S postupujícím dnem se ale bilance začala vyrovnávat. Postup urvali Markéta Vondroušová, Marie Bouzková i Jiří Lehečka, který hladce vyřadil Argentince Cerundola. O postup se, nakonec neúspěšně, rvala i Barbora Strýcová.

Tenisový Wimbledon v Londýně (tráva, dotace 44,7 milionu liber):

Muži:

Dvouhra - 2. kolo:

Halys (Fr.) - Vukic (Austr.) 6:3, 6:1, 6:4, Bublik (23-Kaz.) - Wolf (USA) 6:3, 7:6 (7:5), 6:0, Musetti (14-It.) - Munar (Šp.) 6:4, 6:3, 6:1, Hurkacz (17-Pol.) - Choinski (Brit.) 6:4, 6:4, 7:6 (7:3), Wawrinka (Švýc.) - Etcheverry (29-Arg.) 6:3, 4:6, 6:4, 6:2, Marterer (Něm.) - Mmoh (USA) 7:5, 7:6 (7:5), 6:4, Shapovalov (26-Kan.) - Barrere (Fr.) 6:3, 6:4, 7:6 (9:7), Rubljov (7-Rus.) - Karacev (Rus.) 6:7 (4:7), 6:3, 6:4, 7:5.



1. kolo:

Davidovich (31-Šp.) - Fils (Fr.) 7:6 (7:3), 6:1, 6.2, Carballés (Šp.) - Arnaldi (It.) 6:7 (0:7), 6:3, 6:4, 6:4, De Minaur (15-Austr.) - Coppejans (Belg.) 6:7 (5:7), 6:3, 6:3, 7:6 (7:2), O'Connell (Austr.) - Medjedovič (Srb.) 7:5, 6:4, 4:6, 6:4, Berrettini - Sonego (oba It.) 6:7 (5:7), 6:3, 7:6 (9:7), 6:3, Zverev (19-Něm.) - Brouwer (Niz.) 6:4, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), Jarry (25-Chile) - Cecchinato (It.) 4:6, 6:2, 6:4, 6:1, Watanuki (Jap.) - Hüsler (Švýc.) 6:7 (5:7), 5:7, 7:6 (7:5), 7:6 (7:3), 6:3, Van de Zandschulp (Niz.) - Čang Č'-čen (Čína) 2:6, 7:6 (7:3), 7:6 (8:6), 3:6, 6:2. Kubler (Austr.) - Humbert (Fr.) 6:4, 4:6, 6:2, 3:6, 6:3.

Ženy:

Dvouhra - 1. kolo:

Kalininová (26-Ukr.) - Bouzasová (Šp.) 6:4, 6:3, Gálfiová (Maď.) - Nosková (ČR) 6:7 (6:8), 6:2, 6:2, Niemeierová (Něm.) - Muchová (16-ČR) 6:4, 5:7, 6:1, Beguová (29-Rum.) - Marinová (Kan.) 6:2, 3:6, 6:2, Sasnovičová (Běl.) - Párrizasová (Šp.) 6:2, 6:1, Andreescuová (Kan.) - Bondárová (Maď.) 6:3, 3:6, 6:2, Golubicová (Švýc.) - Schmiedlová (SR) 6:3, 7:6 (7:4).

2. kolo:

Curenková (Ukr.) - Siniaková (ČR) 6:4, 6:1, Svitolinová (Ukr.) - Mertensová (28-Belg.) 6:1, 1:6, 6:1, Keninová (USA) - Wang Sin-jü (Čína) 6:4, 6:3, Andrejevová (Rus.) - Krejčíková (10-ČR) 6:3, 4:0 skreč, Martičová (30-Chorv.) - Parryová (Fr.) 4:6, 6:3, 6:3, Vondroušová (ČR) - V. Kuděrmětovová (12-Rus.) 6:3, 6:3, Azarenková (19-Běl.) - Podoroská (Arg.) 6:3, 6:0, Bouzková (32-ČR) - Kontaveitová (Est.) 6:1, 6:2.